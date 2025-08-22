Cookie DAO (COOKIE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13171. במהלך 24 השעות האחרונות, COOKIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.13059 לבין שיא של $ 0.1484, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COOKIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7651890453845342, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02001704075014387.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, COOKIE השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -4.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Cookie DAO (COOKIE) מידע שוק
No.425
$ 78.76M
$ 1.87M
$ 131.71M
598.00M
1,000,000,000
999,929,392
59.80%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Cookie DAO הוא $ 78.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.87M. ההיצע במחזור של COOKIE הוא 598.00M, עם היצע כולל של 999929392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.71M.
Cookie DAO (COOKIE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Cookie DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0058296
-4.24%
30 ימים
$ -0.04823
-26.81%
60 ימים
$ -0.03465
-20.83%
90 ימים
$ -0.14299
-52.06%
Cookie DAO שינוי מחיר היום
היום,COOKIE רשם שינוי של $ -0.0058296 (-4.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Cookie DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04823 (-26.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Cookie DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,COOKIE ראה שינוי של $ -0.03465 (-20.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Cookie DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.14299 (-52.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cookie DAO (COOKIE)?
Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time.
Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs.
Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.
Cookie DAOתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Cookie DAO (COOKIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cookie DAO (COOKIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cookie DAO.
הבנת הטוקנומיקה של Cookie DAO (COOKIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COOKIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Cookie DAO (COOKIE)
מחפש איך לקנותCookie DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cookie DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
