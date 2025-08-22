מה זהCookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cookie DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקCOOKIE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cookie DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCookie DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cookie DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cookie DAO (COOKIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cookie DAO (COOKIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cookie DAO.

בדוק את Cookie DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Cookie DAO (COOKIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cookie DAO (COOKIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COOKIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cookie DAO (COOKIE)

מחפש איך לקנותCookie DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cookie DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COOKIE למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Cookie DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cookie DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cookie DAO כמה שווה Cookie DAO (COOKIE) היום? החי COOKIEהמחיר ב USD הוא 0.13171 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי COOKIE ל USD? $ 0.13171 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של COOKIE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Cookie DAO? שווי השוק של COOKIE הוא $ 78.76M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של COOKIE? ההיצע במחזור של COOKIE הוא 598.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COOKIE? ‏‏COOKIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7651890453845342 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COOKIE? COOKIE ‏‏רשם מחירATL של 0.02001704075014387 USD . מהו נפח המסחר של COOKIE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COOKIE הוא $ 1.87M USD . האם COOKIE יעלה השנה? COOKIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COOKIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Cookie DAO (COOKIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络 Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。