Cookie DAO סֵמֶל

Cookie DAO מְחִיר(COOKIE)

1 COOKIE ל USDמחיר חי:

$0.13166
-4.24%1D
USD
Cookie DAO (COOKIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:39:11 (UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.13059
24 שעות נמוך
$ 0.1484
גבוה 24 שעות

$ 0.13059
$ 0.1484
$ 0.7651890453845342
$ 0.02001704075014387
-0.38%

-4.24%

-4.83%

-4.83%

Cookie DAO (COOKIE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13171. במהלך 24 השעות האחרונות, COOKIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.13059 לבין שיא של $ 0.1484, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COOKIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7651890453845342, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02001704075014387.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COOKIE השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -4.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cookie DAO (COOKIE) מידע שוק

No.425

$ 78.76M
$ 1.87M
$ 131.71M
598.00M
1,000,000,000
999,929,392
59.80%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Cookie DAO הוא $ 78.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.87M. ההיצע במחזור של COOKIE הוא 598.00M, עם היצע כולל של 999929392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.71M.

Cookie DAO (COOKIE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cookie DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0058296-4.24%
30 ימים$ -0.04823-26.81%
60 ימים$ -0.03465-20.83%
90 ימים$ -0.14299-52.06%
Cookie DAO שינוי מחיר היום

היום,COOKIE רשם שינוי של $ -0.0058296 (-4.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cookie DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04823 (-26.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cookie DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COOKIE ראה שינוי של $ -0.03465 (-20.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cookie DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.14299 (-52.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cookie DAO (COOKIE)?

בדוק את Cookie DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cookie DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOOKIE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cookie DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCookie DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cookie DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cookie DAO (COOKIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cookie DAO (COOKIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cookie DAO.

בדוק את Cookie DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Cookie DAO (COOKIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cookie DAO (COOKIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COOKIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cookie DAO (COOKIE)

מחפש איך לקנותCookie DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cookie DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COOKIE למטבעות מקומיים

1 Cookie DAO(COOKIE) ל VND
3,465.94865
1 Cookie DAO(COOKIE) ל AUD
A$0.2028334
1 Cookie DAO(COOKIE) ל GBP
0.0974654
1 Cookie DAO(COOKIE) ל EUR
0.1119535
1 Cookie DAO(COOKIE) ל USD
$0.13171
1 Cookie DAO(COOKIE) ל MYR
RM0.553182
1 Cookie DAO(COOKIE) ל TRY
5.40011
1 Cookie DAO(COOKIE) ל JPY
¥19.36137
1 Cookie DAO(COOKIE) ל ARS
ARS$173.98891
1 Cookie DAO(COOKIE) ל RUB
10.6145089
1 Cookie DAO(COOKIE) ל INR
11.5325276
1 Cookie DAO(COOKIE) ל IDR
Rp2,124.3545413
1 Cookie DAO(COOKIE) ל KRW
182.6765016
1 Cookie DAO(COOKIE) ל PHP
7.4705912
1 Cookie DAO(COOKIE) ל EGP
￡E.6.3853008
1 Cookie DAO(COOKIE) ל BRL
R$0.7165024
1 Cookie DAO(COOKIE) ל CAD
C$0.1817598
1 Cookie DAO(COOKIE) ל BDT
15.8763234
1 Cookie DAO(COOKIE) ל NGN
201.0829741
1 Cookie DAO(COOKIE) ל COP
$526.84
1 Cookie DAO(COOKIE) ל ZAR
R.2.3075592
1 Cookie DAO(COOKIE) ל UAH
5.3948416
1 Cookie DAO(COOKIE) ל VES
Bs18.4394
1 Cookie DAO(COOKIE) ל CLP
$126.30989
1 Cookie DAO(COOKIE) ל PKR
Rs37.0381691
1 Cookie DAO(COOKIE) ל KZT
70.1698196
1 Cookie DAO(COOKIE) ל THB
฿4.2726724
1 Cookie DAO(COOKIE) ל TWD
NT$4.0118866
1 Cookie DAO(COOKIE) ל AED
د.إ0.4833757
1 Cookie DAO(COOKIE) ל CHF
Fr0.105368
1 Cookie DAO(COOKIE) ל HKD
HK$1.0286551
1 Cookie DAO(COOKIE) ל AMD
֏49.8706744
1 Cookie DAO(COOKIE) ל MAD
.د.م1.1814387
1 Cookie DAO(COOKIE) ל MXN
$2.4550744
1 Cookie DAO(COOKIE) ל SAR
ريال0.4939125
1 Cookie DAO(COOKIE) ל PLN
0.4794244
1 Cookie DAO(COOKIE) ל RON
лв0.5676701
1 Cookie DAO(COOKIE) ל SEK
kr1.2538792
1 Cookie DAO(COOKIE) ל BGN
лв0.2199557
1 Cookie DAO(COOKIE) ל HUF
Ft44.7221305
1 Cookie DAO(COOKIE) ל CZK
2.7632758
1 Cookie DAO(COOKIE) ל KWD
د.ك0.04017155
1 Cookie DAO(COOKIE) ל ILS
0.4438627
1 Cookie DAO(COOKIE) ל AOA
Kz120.0628847
1 Cookie DAO(COOKIE) ל BHD
.د.ب0.04965467
1 Cookie DAO(COOKIE) ל BMD
$0.13171
1 Cookie DAO(COOKIE) ל DKK
kr0.8389927
1 Cookie DAO(COOKIE) ל HNL
L3.4152403
1 Cookie DAO(COOKIE) ל MUR
6.0112444
1 Cookie DAO(COOKIE) ל NAD
$2.3022908
1 Cookie DAO(COOKIE) ל NOK
kr1.330271
1 Cookie DAO(COOKIE) ל NZD
$0.223907
1 Cookie DAO(COOKIE) ל PAB
B/.0.13171
1 Cookie DAO(COOKIE) ל PGK
K0.5505478
1 Cookie DAO(COOKIE) ל QAR
ر.ق0.4754731
1 Cookie DAO(COOKIE) ל RSD
дин.13.1907565

Cookie DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cookie DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCookie DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cookie DAO

כמה שווה Cookie DAO (COOKIE) היום?
החי COOKIEהמחיר ב USD הוא 0.13171 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COOKIE ל USD?
המחיר הנוכחי של COOKIE ל USD הוא $ 0.13171. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cookie DAO?
שווי השוק של COOKIE הוא $ 78.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COOKIE?
ההיצע במחזור של COOKIE הוא 598.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COOKIE?
‏‏COOKIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7651890453845342 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COOKIE?
COOKIE ‏‏רשם מחירATL של 0.02001704075014387 USD.
מהו נפח המסחר של COOKIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COOKIE הוא $ 1.87M USD.
האם COOKIE יעלה השנה?
COOKIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COOKIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cookie DAO (COOKIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

