swarms סֵמֶל

swarms מְחִיר(SWARMS)

$0.0178
-7.86%1D
USD
swarms (SWARMS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:21 (UTC+8)

swarms (SWARMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.17%

-7.86%

-10.11%

-10.11%

swarms (SWARMS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0178. במהלך 24 השעות האחרונות, SWARMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01756 לבין שיא של $ 0.0201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWARMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6145383308106754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000251863741262176.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWARMS השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

swarms (SWARMS) מידע שוק

No.900

SOL

שווי השוק הנוכחי של swarms הוא $ 17.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.07K. ההיצע במחזור של SWARMS הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984830. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.80M.

swarms (SWARMS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של swarmsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0015184-7.86%
30 ימים$ -0.00355-16.63%
60 ימים$ +0.00258+16.95%
90 ימים$ -0.01245-41.16%
swarms שינוי מחיר היום

היום,SWARMS רשם שינוי של $ -0.0015184 (-7.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

swarms שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00355 (-16.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

swarms שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWARMS ראה שינוי של $ +0.00258 (+16.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

swarms שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01245 (-41.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של swarms (SWARMS)?

בדוק את swarms עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהswarms (SWARMS)

Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes.

swarms זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול swarmsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSWARMS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים swarmsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךswarms לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

swarmsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה swarms (SWARMS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות swarms (SWARMS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור swarms.

בדוק את swarms תחזית המחיר עכשיו‏!

swarms (SWARMS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של swarms (SWARMS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWARMS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות swarms (SWARMS)

מחפש איך לקנותswarms? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש swarmsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

swarms מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של swarms, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרswarms הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על swarms

כמה שווה swarms (SWARMS) היום?
החי SWARMSהמחיר ב USD הוא 0.0178 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWARMS ל USD?
המחיר הנוכחי של SWARMS ל USD הוא $ 0.0178. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של swarms?
שווי השוק של SWARMS הוא $ 17.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWARMS?
ההיצע במחזור של SWARMS הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWARMS?
‏‏SWARMS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6145383308106754 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWARMS?
SWARMS ‏‏רשם מחירATL של 0.000251863741262176 USD.
מהו נפח המסחר של SWARMS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWARMS הוא $ 77.07K USD.
האם SWARMS יעלה השנה?
SWARMS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWARMS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
swarms (SWARMS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

