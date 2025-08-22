עוד על CAT

Simons Cat סֵמֶל

Simons Cat מְחִיר(CAT)

1 CAT ל USDמחיר חי:

$0.00000788
$0.00000788$0.00000788
-6.53%1D
USD
Simons Cat (CAT) טבלת מחירים חיה
Simons Cat (CAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000007875
$ 0.000007875$ 0.000007875
24 שעות נמוך
$ 0.000008851
$ 0.000008851$ 0.000008851
גבוה 24 שעות

$ 0.000007875
$ 0.000007875$ 0.000007875

$ 0.000008851
$ 0.000008851$ 0.000008851

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533

-1.93%

-6.52%

+1.05%

+1.05%

Simons Cat (CAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000788. במהלך 24 השעות האחרונות, CAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000007875 לבין שיא של $ 0.000008851, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000068714136044313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004169382505533.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAT השתנה ב -1.93% במהלך השעה האחרונה, -6.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simons Cat (CAT) מידע שוק

No.520

$ 57.49M
$ 57.49M$ 57.49M

$ 205.80K
$ 205.80K$ 205.80K

$ 70.92M
$ 70.92M$ 70.92M

7.30T
7.30T 7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000 9,000,000,000,000

8,098,242,069,958.98
8,098,242,069,958.98 8,098,242,069,958.98

81.05%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Simons Cat הוא $ 57.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 205.80K. ההיצע במחזור של CAT הוא 7.30T, עם היצע כולל של 8098242069958.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.92M.

Simons Cat (CAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Simons Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000055051-6.52%
30 ימים$ -0.000000333-4.06%
60 ימים$ +0.000001604+25.55%
90 ימים$ -0.000000959-10.85%
Simons Cat שינוי מחיר היום

היום,CAT רשם שינוי של $ -0.00000055051 (-6.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Simons Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000333 (-4.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Simons Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAT ראה שינוי של $ +0.000001604 (+25.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Simons Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000959 (-10.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Simons Cat (CAT)?

בדוק את Simons Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSimons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat is available on MEXC, providing you the convenience of purchasing, holding, transferring, and staking the token directly on our platform. Whether you are a seasoned investor or new to the world of cryptocurrency, MEXC offers a user-friendly interface and a variety of tools to manage your Simons Cat investments efficiently. For more detailed information about this token, we invite you to visit our digital asset introduction page.

- לבדוקCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Simons Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSimons Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Simons Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Simons Cat (CAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Simons Cat (CAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Simons Cat.

בדוק את Simons Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Simons Cat (CAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Simons Cat (CAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Simons Cat (CAT)

מחפש איך לקנותSimons Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Simons Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CAT למטבעות מקומיים

1 Simons Cat(CAT) ל VND
0.2073622
1 Simons Cat(CAT) ל AUD
A$0.0000121352
1 Simons Cat(CAT) ל GBP
0.0000058312
1 Simons Cat(CAT) ל EUR
0.000006698
1 Simons Cat(CAT) ל USD
$0.00000788
1 Simons Cat(CAT) ל MYR
RM0.000033096
1 Simons Cat(CAT) ל TRY
0.00032308
1 Simons Cat(CAT) ל JPY
¥0.00115836
1 Simons Cat(CAT) ל ARS
ARS$0.01040948
1 Simons Cat(CAT) ל RUB
0.0006350492
1 Simons Cat(CAT) ל INR
0.0006901304
1 Simons Cat(CAT) ל IDR
Rp0.1270967564
1 Simons Cat(CAT) ל KRW
0.0109443744
1 Simons Cat(CAT) ל PHP
0.0004471112
1 Simons Cat(CAT) ל EGP
￡E.0.0003822588
1 Simons Cat(CAT) ל BRL
R$0.0000428672
1 Simons Cat(CAT) ל CAD
C$0.0000108744
1 Simons Cat(CAT) ל BDT
0.0009498552
1 Simons Cat(CAT) ל NGN
0.0120121932
1 Simons Cat(CAT) ל COP
$0.03152
1 Simons Cat(CAT) ל ZAR
R.0.0001381364
1 Simons Cat(CAT) ל UAH
0.0003227648
1 Simons Cat(CAT) ל VES
Bs0.0011032
1 Simons Cat(CAT) ל CLP
$0.00755692
1 Simons Cat(CAT) ל PKR
Rs0.0022159348
1 Simons Cat(CAT) ל KZT
0.0041981488
1 Simons Cat(CAT) ל THB
฿0.000255706
1 Simons Cat(CAT) ל TWD
NT$0.0002401824
1 Simons Cat(CAT) ל AED
د.إ0.0000289196
1 Simons Cat(CAT) ל CHF
Fr0.000006304
1 Simons Cat(CAT) ל HKD
HK$0.0000615428
1 Simons Cat(CAT) ל AMD
֏0.0029836832
1 Simons Cat(CAT) ל MAD
.د.م0.0000706836
1 Simons Cat(CAT) ל MXN
$0.000146962
1 Simons Cat(CAT) ל SAR
ريال0.00002955
1 Simons Cat(CAT) ל PLN
0.0000286832
1 Simons Cat(CAT) ל RON
лв0.0000340416
1 Simons Cat(CAT) ל SEK
kr0.0000750964
1 Simons Cat(CAT) ל BGN
лв0.0000131596
1 Simons Cat(CAT) ל HUF
Ft0.0026802244
1 Simons Cat(CAT) ל CZK
0.0001654012
1 Simons Cat(CAT) ל KWD
د.ك0.0000024034
1 Simons Cat(CAT) ל ILS
0.0000266344
1 Simons Cat(CAT) ל AOA
Kz0.0071831716
1 Simons Cat(CAT) ל BHD
.د.ب0.00000297076
1 Simons Cat(CAT) ל BMD
$0.00000788
1 Simons Cat(CAT) ל DKK
kr0.0000502744
1 Simons Cat(CAT) ל HNL
L0.0002043284
1 Simons Cat(CAT) ל MUR
0.0003596432
1 Simons Cat(CAT) ל NAD
$0.0001377424
1 Simons Cat(CAT) ל NOK
kr0.0000796668
1 Simons Cat(CAT) ל NZD
$0.000013396
1 Simons Cat(CAT) ל PAB
B/.0.00000788
1 Simons Cat(CAT) ל PGK
K0.0000329384
1 Simons Cat(CAT) ל QAR
ر.ق0.0000284468
1 Simons Cat(CAT) ל RSD
дин.0.0007896548

Simons Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Simons Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Simons Cat

כמה שווה Simons Cat (CAT) היום?
החי CATהמחיר ב USD הוא 0.00000788 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAT ל USD?
המחיר הנוכחי של CAT ל USD הוא $ 0.00000788. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Simons Cat?
שווי השוק של CAT הוא $ 57.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAT?
ההיצע במחזור של CAT הוא 7.30T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAT?
‏‏CAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000068714136044313 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAT?
CAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000004169382505533 USD.
מהו נפח המסחר של CAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAT הוא $ 205.80K USD.
האם CAT יעלה השנה?
CAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Simons Cat (CAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

