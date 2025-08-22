Simons Cat (CAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000788. במהלך 24 השעות האחרונות, CAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000007875 לבין שיא של $ 0.000008851, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000068714136044313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004169382505533.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAT השתנה ב -1.93% במהלך השעה האחרונה, -6.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Simons Cat (CAT) מידע שוק
No.520
$ 57.49M
$ 205.80K
$ 70.92M
7.30T
9,000,000,000,000
8,098,242,069,958.98
81.05%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Simons Cat הוא $ 57.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 205.80K. ההיצע במחזור של CAT הוא 7.30T, עם היצע כולל של 8098242069958.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.92M.
Simons Cat (CAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Simons Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000055051
-6.52%
30 ימים
$ -0.000000333
-4.06%
60 ימים
$ +0.000001604
+25.55%
90 ימים
$ -0.000000959
-10.85%
Simons Cat שינוי מחיר היום
היום,CAT רשם שינוי של $ -0.00000055051 (-6.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Simons Cat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000333 (-4.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Simons Cat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CAT ראה שינוי של $ +0.000001604 (+25.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Simons Cat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000959 (-10.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Simons Cat (CAT)?
Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.
Simons Catתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Simons Cat (CAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Simons Cat (CAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Simons Cat.
הבנת הטוקנומיקה של Simons Cat (CAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Simons Cat (CAT)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.