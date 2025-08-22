מה זהSimons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Simons Cat (CAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Simons Cat (CAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Simons Cat (CAT)

מחפש איך לקנותSimons Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Simons Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Simons Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Simons Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Simons Cat כמה שווה Simons Cat (CAT) היום? החי CATהמחיר ב USD הוא 0.00000788 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CAT ל USD? $ 0.00000788 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CAT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Simons Cat? שווי השוק של CAT הוא $ 57.49M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CAT? ההיצע במחזור של CAT הוא 7.30T USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAT? ‏‏CAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000068714136044313 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAT? CAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000004169382505533 USD . מהו נפח המסחר של CAT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAT הוא $ 205.80K USD . האם CAT יעלה השנה? CAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

