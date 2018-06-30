עוד על MX

MX Token סֵמֶל

MX Token מְחִיר(MX)

1 MX ל USDמחיר חי:

$2.7421
$2.7421$2.7421
+0.03%1D
USD
MX Token (MX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:35:20 (UTC+8)

MX Token (MX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.7011
$ 2.7011$ 2.7011
24 שעות נמוך
$ 2.852
$ 2.852$ 2.852
גבוה 24 שעות

$ 2.7011
$ 2.7011$ 2.7011

$ 2.852
$ 2.852$ 2.852

$ 5.85335603455073
$ 5.85335603455073$ 5.85335603455073

$ 0.0420566690384
$ 0.0420566690384$ 0.0420566690384

+0.24%

+0.03%

+7.20%

+7.20%

MX Token (MX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.7412. במהלך 24 השעות האחרונות, MX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.7011 לבין שיא של $ 2.852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.85335603455073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0420566690384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MX השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MX Token (MX) מידע שוק

No.149

$ 254.24M
$ 254.24M$ 254.24M

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

$ 2.74B
$ 2.74B$ 2.74B

92.75M
92.75M 92.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

416,185,834
416,185,834 416,185,834

9.27%

0.01%

2018-06-30 00:00:00

$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092

ETH

שווי השוק הנוכחי של MX Token הוא $ 254.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.41M. ההיצע במחזור של MX הוא 92.75M, עם היצע כולל של 416185834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.74B.

MX Token (MX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MX Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000822+0.03%
30 ימים$ +0.5376+24.39%
60 ימים$ +0.4382+19.02%
90 ימים$ +0.0201+0.73%
MX Token שינוי מחיר היום

היום,MX רשם שינוי של $ +0.000822 (+0.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MX Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.5376 (+24.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MX Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MX ראה שינוי של $ +0.4382 (+19.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MX Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0201 (+0.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MX Token (MX)?

בדוק את MX Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MX Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקMX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MX Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMX Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MX Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MX Token (MX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MX Token (MX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MX Token.

בדוק את MX Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MX Token (MX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MX Token (MX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MX Token (MX)

מחפש איך לקנותMX Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MX Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MX למטבעות מקומיים

1 MX Token(MX) ל VND
72,134.678
1 MX Token(MX) ל AUD
A$4.194036
1 MX Token(MX) ל GBP
2.028488
1 MX Token(MX) ל EUR
2.33002
1 MX Token(MX) ל USD
$2.7412
1 MX Token(MX) ל MYR
RM11.51304
1 MX Token(MX) ל TRY
112.334376
1 MX Token(MX) ל JPY
¥402.9564
1 MX Token(MX) ל ARS
ARS$3,621.1252
1 MX Token(MX) ל RUB
221.598608
1 MX Token(MX) ל INR
239.99206
1 MX Token(MX) ל IDR
Rp44,212.897036
1 MX Token(MX) ל KRW
3,807.197856
1 MX Token(MX) ל PHP
155.28898
1 MX Token(MX) ל EGP
￡E.132.920788
1 MX Token(MX) ל BRL
R$14.884716
1 MX Token(MX) ל CAD
C$3.782856
1 MX Token(MX) ל BDT
333.494392
1 MX Token(MX) ל NGN
4,191.43186
1 MX Token(MX) ל COP
$11,008.823672
1 MX Token(MX) ל ZAR
R.48.135472
1 MX Token(MX) ל UAH
113.62274
1 MX Token(MX) ל VES
Bs381.0268
1 MX Token(MX) ל CLP
$2,631.552
1 MX Token(MX) ל PKR
Rs777.185024
1 MX Token(MX) ל KZT
1,466.651648
1 MX Token(MX) ל THB
฿88.869704
1 MX Token(MX) ל TWD
NT$83.551776
1 MX Token(MX) ל AED
د.إ10.060204
1 MX Token(MX) ל CHF
Fr2.19296
1 MX Token(MX) ל HKD
HK$21.408772
1 MX Token(MX) ל AMD
֏1,049.441008
1 MX Token(MX) ל MAD
.د.م24.6708
1 MX Token(MX) ל MXN
$51.095968
1 MX Token(MX) ל SAR
ريال10.2795
1 MX Token(MX) ל PLN
9.977968
1 MX Token(MX) ל RON
лв11.841984
1 MX Token(MX) ל SEK
kr26.068812
1 MX Token(MX) ל BGN
лв4.577804
1 MX Token(MX) ל HUF
Ft931.404936
1 MX Token(MX) ל CZK
57.510376
1 MX Token(MX) ל KWD
د.ك0.836066
1 MX Token(MX) ל ILS
9.237844
1 MX Token(MX) ל AOA
Kz2,498.795684
1 MX Token(MX) ל BHD
.د.ب1.0334324
1 MX Token(MX) ל BMD
$2.7412
1 MX Token(MX) ל DKK
kr17.488856
1 MX Token(MX) ל HNL
L71.764616
1 MX Token(MX) ל MUR
125.108368
1 MX Token(MX) ל NAD
$48.053236
1 MX Token(MX) ל NOK
kr27.658708
1 MX Token(MX) ל NZD
$4.66004
1 MX Token(MX) ל PAB
B/.2.7412
1 MX Token(MX) ל PGK
K11.567864
1 MX Token(MX) ל QAR
ر.ق9.950556
1 MX Token(MX) ל RSD
дин.274.613416

למובן מעמיק יותר של MX Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMX Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MX Token

כמה שווה MX Token (MX) היום?
החי MXהמחיר ב USD הוא 2.7412 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MX ל USD?
המחיר הנוכחי של MX ל USD הוא $ 2.7412. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MX Token?
שווי השוק של MX הוא $ 254.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MX?
ההיצע במחזור של MX הוא 92.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MX?
‏‏MX השיג מחיר שיא (ATH) של 5.85335603455073 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MX?
MX ‏‏רשם מחירATL של 0.0420566690384 USD.
מהו נפח המסחר של MX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MX הוא $ 5.41M USD.
האם MX יעלה השנה?
MX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:35:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

