Prompt

Prompt מְחִיר(PROMPT)

Prompt (PROMPT) טבלת מחירים חיה
Prompt (PROMPT) מידע על מחיר (USD)

Prompt (PROMPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.334. במהלך 24 השעות האחרונות, PROMPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3168 לבין שיא של $ 0.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROMPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6176829015165045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10718787546655689.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROMPT השתנה ב -2.37% במהלך השעה האחרונה, -10.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+164.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prompt (PROMPT) מידע שוק

No.343

$ 108.64M
$ 108.64M$ 108.64M

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 334.00M
$ 334.00M$ 334.00M

325.26M
325.26M 325.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

32.52%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Prompt הוא $ 108.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.97M. ההיצע במחזור של PROMPT הוא 325.26M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 334.00M.

Prompt (PROMPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Promptהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.040284-10.76%
30 ימים$ +0.1899+131.78%
60 ימים$ +0.2039+156.72%
90 ימים$ +0.1092+48.57%
Prompt שינוי מחיר היום

היום,PROMPT רשם שינוי של $ -0.040284 (-10.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Prompt שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1899 (+131.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Prompt שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PROMPT ראה שינוי של $ +0.2039 (+156.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Prompt שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1092 (+48.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Prompt (PROMPT)?

בדוק את Prompt עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPrompt (PROMPT)

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Prompt זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Promptההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPROMPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Promptאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPrompt לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Promptתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prompt (PROMPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prompt (PROMPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prompt.

בדוק את Prompt תחזית המחיר עכשיו‏!

Prompt (PROMPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prompt (PROMPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROMPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Prompt (PROMPT)

מחפש איך לקנותPrompt? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Promptב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Prompt מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Prompt, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPrompt הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Prompt

כמה שווה Prompt (PROMPT) היום?
החי PROMPTהמחיר ב USD הוא 0.334 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROMPT ל USD?
המחיר הנוכחי של PROMPT ל USD הוא $ 0.334. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prompt?
שווי השוק של PROMPT הוא $ 108.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROMPT?
ההיצע במחזור של PROMPT הוא 325.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROMPT?
‏‏PROMPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6176829015165045 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROMPT?
PROMPT ‏‏רשם מחירATL של 0.10718787546655689 USD.
מהו נפח המסחר של PROMPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROMPT הוא $ 5.97M USD.
האם PROMPT יעלה השנה?
PROMPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROMPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

