OLAXBT מחיר היום

מחיר OLAXBT (AIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.12239, עם שינוי של 1.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIO ל USD הוא $ 0.12239 לכל AIO.

OLAXBT כרגע מדורג במקום #662 לפי שווי שוק של $ 28.18M, עם היצע במחזור של 230.25M AIO. ב‑24 השעות האחרונות, AIO סחר בין $ 0.12157 (נמוך) ל $ 0.12665 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.20548860379382622, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04215223361578995.

ביצועים לטווח קצר, AIO נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +1.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.21K.

OLAXBT (AIO) מידע שוק

דירוג No.662 שווי שוק $ 28.18M$ 28.18M $ 28.18M נפח (24 שעות) $ 68.21K$ 68.21K $ 68.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.39M$ 122.39M $ 122.39M אספקת מחזור 230.25M 230.25M 230.25M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 23.02% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של OLAXBT הוא $ 28.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.21K. ההיצע במחזור של AIO הוא 230.25M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.39M.