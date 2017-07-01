Tron (TRX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3508. במהלך 24 השעות האחרונות, TRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3508 לבין שיא של $ 0.3688, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.44067471530141733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001091259997338057.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRX השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Tron (TRX) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Tron הוא $ 33.21B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.87M. ההיצע במחזור של TRX הוא 94.67B, עם היצע כולל של 94668550131.6595. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.21B.
Tron (TRX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Tronהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.014579
-3.98%
30 ימים
$ +0.0346
+10.94%
60 ימים
$ +0.0792
+29.16%
90 ימים
$ +0.0742
+26.82%
Tron שינוי מחיר היום
היום,TRX רשם שינוי של $ -0.014579 (-3.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Tron שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0346 (+10.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Tron שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRX ראה שינוי של $ +0.0792 (+29.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Tron שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0742 (+26.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.