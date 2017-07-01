עוד על TRX

Tron סֵמֶל

Tron מְחִיר(TRX)

1 TRX ל USDמחיר חי:

Tron (TRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:43 (UTC+8)

Tron (TRX) מידע על מחיר (USD)

Tron (TRX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3508. במהלך 24 השעות האחרונות, TRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3508 לבין שיא של $ 0.3688, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.44067471530141733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001091259997338057.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRX השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tron (TRX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tron הוא $ 33.21B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.87M. ההיצע במחזור של TRX הוא 94.67B, עם היצע כולל של 94668550131.6595. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.21B.

Tron (TRX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tronהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.014579-3.98%
30 ימים$ +0.0346+10.94%
60 ימים$ +0.0792+29.16%
90 ימים$ +0.0742+26.82%
Tron שינוי מחיר היום

היום,TRX רשם שינוי של $ -0.014579 (-3.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tron שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0346 (+10.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tron שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRX ראה שינוי של $ +0.0792 (+29.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tron שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0742 (+26.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tron (TRX)?

בדוק את Tron עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tronההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tronאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTron לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tronתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tron (TRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tron (TRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tron.

בדוק את Tron תחזית המחיר עכשיו‏!

Tron (TRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tron (TRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tron (TRX)

מחפש איך לקנותTron? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tronב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRX למטבעות מקומיים

1 Tron(TRX) ל VND
9,231.302
1 Tron(TRX) ל AUD
A$0.540232
1 Tron(TRX) ל GBP
0.259592
1 Tron(TRX) ל EUR
0.29818
1 Tron(TRX) ל USD
$0.3508
1 Tron(TRX) ל MYR
RM1.47336
1 Tron(TRX) ל TRY
14.375784
1 Tron(TRX) ל JPY
¥51.5676
1 Tron(TRX) ל ARS
ARS$463.4068
1 Tron(TRX) ל RUB
28.27448
1 Tron(TRX) ל INR
30.71254
1 Tron(TRX) ל IDR
Rp5,658.063724
1 Tron(TRX) ל KRW
487.219104
1 Tron(TRX) ל PHP
19.9079
1 Tron(TRX) ל EGP
￡E.17.020816
1 Tron(TRX) ל BRL
R$1.908352
1 Tron(TRX) ל CAD
C$0.484104
1 Tron(TRX) ל BDT
42.285432
1 Tron(TRX) ל NGN
535.569868
1 Tron(TRX) ל COP
$1,403.2
1 Tron(TRX) ל ZAR
R.6.149524
1 Tron(TRX) ל UAH
14.368768
1 Tron(TRX) ל VES
Bs49.112
1 Tron(TRX) ל CLP
$336.4172
1 Tron(TRX) ל PKR
Rs98.648468
1 Tron(TRX) ל KZT
186.892208
1 Tron(TRX) ל THB
฿11.379952
1 Tron(TRX) ל TWD
NT$10.692384
1 Tron(TRX) ל AED
د.إ1.287436
1 Tron(TRX) ל CHF
Fr0.28064
1 Tron(TRX) ל HKD
HK$2.739748
1 Tron(TRX) ל AMD
֏132.826912
1 Tron(TRX) ל MAD
.د.م3.146676
1 Tron(TRX) ל MXN
$6.538912
1 Tron(TRX) ל SAR
ريال1.3155
1 Tron(TRX) ל PLN
1.276912
1 Tron(TRX) ל RON
лв1.515456
1 Tron(TRX) ל SEK
kr3.339616
1 Tron(TRX) ל BGN
лв0.585836
1 Tron(TRX) ל HUF
Ft119.317604
1 Tron(TRX) ל CZK
7.3668
1 Tron(TRX) ל KWD
د.ك0.106994
1 Tron(TRX) ל ILS
1.185704
1 Tron(TRX) ל AOA
Kz319.778756
1 Tron(TRX) ל BHD
.د.ب0.1322516
1 Tron(TRX) ל BMD
$0.3508
1 Tron(TRX) ל DKK
kr2.238104
1 Tron(TRX) ל HNL
L9.096244
1 Tron(TRX) ל MUR
16.010512
1 Tron(TRX) ל NAD
$6.131984
1 Tron(TRX) ל NOK
kr3.550096
1 Tron(TRX) ל NZD
$0.59636
1 Tron(TRX) ל PAB
B/.0.3508
1 Tron(TRX) ל PGK
K1.466344
1 Tron(TRX) ל QAR
ر.ق1.266388
1 Tron(TRX) ל RSD
дин.35.157176

Tron מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tron, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTron הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tron

כמה שווה Tron (TRX) היום?
החי TRXהמחיר ב USD הוא 0.3508 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRX ל USD?
המחיר הנוכחי של TRX ל USD הוא $ 0.3508. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tron?
שווי השוק של TRX הוא $ 33.21B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRX?
ההיצע במחזור של TRX הוא 94.67B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRX?
‏‏TRX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.44067471530141733 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRX?
TRX ‏‏רשם מחירATL של 0.001091259997338057 USD.
מהו נפח המסחר של TRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRX הוא $ 73.87M USD.
האם TRX יעלה השנה?
TRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tron (TRX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.

