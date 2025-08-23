עוד על AVA

AVA סֵמֶל

AVA מְחִיר(AVA)

1 AVA ל USDמחיר חי:

$0.5601
$0.5601$0.5601
-3.94%1D
USD
AVA (AVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:45 (UTC+8)

AVA (AVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5558
$ 0.5558$ 0.5558
24 שעות נמוך
$ 0.6066
$ 0.6066$ 0.6066
גבוה 24 שעות

$ 0.5558
$ 0.5558$ 0.5558

$ 0.6066
$ 0.6066$ 0.6066

$ 6.47585961
$ 6.47585961$ 6.47585961

$ 0.0439477
$ 0.0439477$ 0.0439477

-0.13%

-3.94%

+0.59%

+0.59%

AVA (AVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5601. במהלך 24 השעות האחרונות, AVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5558 לבין שיא של $ 0.6066, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.47585961, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0439477.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVA השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AVA (AVA) מידע שוק

No.651

$ 39.18M
$ 39.18M$ 39.18M

$ 243.15K
$ 243.15K$ 243.15K

$ 56.01M
$ 56.01M$ 56.01M

69.95M
69.95M 69.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

69,949,531
69,949,531 69,949,531

69.94%

ETH

שווי השוק הנוכחי של AVA הוא $ 39.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 243.15K. ההיצע במחזור של AVA הוא 69.95M, עם היצע כולל של 69949531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.01M.

AVA (AVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AVAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.022973-3.94%
30 ימים$ -0.0447-7.40%
60 ימים$ +0.049+9.58%
90 ימים$ -0.0468-7.72%
AVA שינוי מחיר היום

היום,AVA רשם שינוי של $ -0.022973 (-3.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AVA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0447 (-7.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AVA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AVA ראה שינוי של $ +0.049 (+9.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AVA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0468 (-7.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AVA (AVA)?

בדוק את AVA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AVAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AVAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAVA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AVAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AVA (AVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AVA (AVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AVA.

בדוק את AVA תחזית המחיר עכשיו‏!

AVA (AVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AVA (AVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AVA (AVA)

מחפש איך לקנותAVA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AVAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AVA למטבעות מקומיים

1 AVA(AVA) ל VND
14,739.0315
1 AVA(AVA) ל AUD
A$0.862554
1 AVA(AVA) ל GBP
0.414474
1 AVA(AVA) ל EUR
0.476085
1 AVA(AVA) ל USD
$0.5601
1 AVA(AVA) ל MYR
RM2.35242
1 AVA(AVA) ל TRY
22.9641
1 AVA(AVA) ל JPY
¥82.3347
1 AVA(AVA) ל ARS
ARS$740.872275
1 AVA(AVA) ל RUB
45.278484
1 AVA(AVA) ל INR
49.036755
1 AVA(AVA) ל IDR
Rp9,033.869703
1 AVA(AVA) ל KRW
777.911688
1 AVA(AVA) ל PHP
31.735266
1 AVA(AVA) ל EGP
￡E.27.16485
1 AVA(AVA) ל BRL
R$3.035742
1 AVA(AVA) ל CAD
C$0.772938
1 AVA(AVA) ל BDT
68.141766
1 AVA(AVA) ל NGN
856.420905
1 AVA(AVA) ל COP
$2,249.395206
1 AVA(AVA) ל ZAR
R.9.840957
1 AVA(AVA) ל UAH
23.216145
1 AVA(AVA) ל VES
Bs78.414
1 AVA(AVA) ל CLP
$537.696
1 AVA(AVA) ל PKR
Rs158.799552
1 AVA(AVA) ל KZT
299.675904
1 AVA(AVA) ל THB
฿18.169644
1 AVA(AVA) ל TWD
NT$17.071848
1 AVA(AVA) ל AED
د.إ2.055567
1 AVA(AVA) ל CHF
Fr0.44808
1 AVA(AVA) ל HKD
HK$4.374381
1 AVA(AVA) ל AMD
֏214.428684
1 AVA(AVA) ל MAD
.د.م5.0409
1 AVA(AVA) ל MXN
$10.434663
1 AVA(AVA) ל SAR
ريال2.100375
1 AVA(AVA) ל PLN
2.038764
1 AVA(AVA) ל RON
лв2.414031
1 AVA(AVA) ל SEK
kr5.332152
1 AVA(AVA) ל BGN
лв0.935367
1 AVA(AVA) ל HUF
Ft190.37799
1 AVA(AVA) ל CZK
11.750898
1 AVA(AVA) ל KWD
د.ك0.1708305
1 AVA(AVA) ל ILS
1.887537
1 AVA(AVA) ל AOA
Kz510.570357
1 AVA(AVA) ל BHD
.د.ب0.2111577
1 AVA(AVA) ל BMD
$0.5601
1 AVA(AVA) ל DKK
kr3.573438
1 AVA(AVA) ל HNL
L14.663418
1 AVA(AVA) ל MUR
25.562964
1 AVA(AVA) ל NAD
$9.818553
1 AVA(AVA) ל NOK
kr5.651409
1 AVA(AVA) ל NZD
$0.95217
1 AVA(AVA) ל PAB
B/.0.5601
1 AVA(AVA) ל PGK
K2.363622
1 AVA(AVA) ל QAR
ر.ق2.033163
1 AVA(AVA) ל RSD
дин.56.077212

AVA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AVA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAVA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AVA

כמה שווה AVA (AVA) היום?
החי AVAהמחיר ב USD הוא 0.5601 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVA ל USD?
המחיר הנוכחי של AVA ל USD הוא $ 0.5601. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AVA?
שווי השוק של AVA הוא $ 39.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVA?
ההיצע במחזור של AVA הוא 69.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVA?
‏‏AVA השיג מחיר שיא (ATH) של 6.47585961 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVA?
AVA ‏‏רשם מחירATL של 0.0439477 USD.
מהו נפח המסחר של AVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVA הוא $ 243.15K USD.
האם AVA יעלה השנה?
AVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:45 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

