Phala סֵמֶל

Phala מְחִיר(PHA)

1 PHA ל USDמחיר חי:

$0.11487
$0.11487$0.11487
-6.58%1D
USD
Phala (PHA) טבלת מחירים חיה
Phala (PHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.11332
$ 0.11332$ 0.11332
24 שעות נמוך
$ 0.12861
$ 0.12861$ 0.12861
גבוה 24 שעות

$ 0.11332
$ 0.11332$ 0.11332

$ 0.12861
$ 0.12861$ 0.12861

$ 1.40939628
$ 1.40939628$ 1.40939628

$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083$ 0.07072015218418083

+0.68%

-6.58%

+9.08%

+9.08%

Phala (PHA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.11487. במהלך 24 השעות האחרונות, PHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11332 לבין שיא של $ 0.12861, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.40939628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07072015218418083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHA השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -6.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phala (PHA) מידע שוק

No.383

$ 92.81M
$ 92.81M$ 92.81M

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 114.87M
$ 114.87M$ 114.87M

807.93M
807.93M 807.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2019-09-01 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Phala הוא $ 92.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.24M. ההיצע במחזור של PHA הוא 807.93M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.87M.

Phala (PHA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Phalaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0080908-6.58%
30 ימים$ +0.00016+0.13%
60 ימים$ +0.01945+20.38%
90 ימים$ -0.02661-18.81%
Phala שינוי מחיר היום

היום,PHA רשם שינוי של $ -0.0080908 (-6.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Phala שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00016 (+0.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Phala שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PHA ראה שינוי של $ +0.01945 (+20.38%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Phala שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02661 (-18.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Phala (PHA)?

בדוק את Phala עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPhala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Phala זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Phalaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPHA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Phalaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPhala לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Phalaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Phala (PHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Phala (PHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Phala.

בדוק את Phala תחזית המחיר עכשיו‏!

Phala (PHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Phala (PHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Phala (PHA)

מחפש איך לקנותPhala? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Phalaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PHA למטבעות מקומיים

1 Phala(PHA) ל VND
3,022.80405
1 Phala(PHA) ל AUD
A$0.1757511
1 Phala(PHA) ל GBP
0.0850038
1 Phala(PHA) ל EUR
0.0976395
1 Phala(PHA) ל USD
$0.11487
1 Phala(PHA) ל MYR
RM0.482454
1 Phala(PHA) ל TRY
4.7085213
1 Phala(PHA) ל JPY
¥16.88589
1 Phala(PHA) ל ARS
ARS$152.7518286
1 Phala(PHA) ל RUB
9.2860908
1 Phala(PHA) ל INR
10.0545711
1 Phala(PHA) ל IDR
Rp1,852.7416761
1 Phala(PHA) ל KRW
159.5406456
1 Phala(PHA) ל PHP
6.5062368
1 Phala(PHA) ל EGP
￡E.5.5723437
1 Phala(PHA) ל BRL
R$0.6225954
1 Phala(PHA) ל CAD
C$0.1585206
1 Phala(PHA) ל BDT
13.9750842
1 Phala(PHA) ל NGN
175.6419735
1 Phala(PHA) ל COP
$459.48
1 Phala(PHA) ל ZAR
R.2.0159685
1 Phala(PHA) ל UAH
4.7613615
1 Phala(PHA) ל VES
Bs16.0818
1 Phala(PHA) ל CLP
$110.2752
1 Phala(PHA) ל PKR
Rs32.5679424
1 Phala(PHA) ל KZT
61.4600448
1 Phala(PHA) ל THB
฿3.7240854
1 Phala(PHA) ל TWD
NT$3.5012376
1 Phala(PHA) ל AED
د.إ0.4215729
1 Phala(PHA) ל CHF
Fr0.091896
1 Phala(PHA) ל HKD
HK$0.8971347
1 Phala(PHA) ל AMD
֏43.9768308
1 Phala(PHA) ל MAD
.د.م1.03383
1 Phala(PHA) ל MXN
$2.1342846
1 Phala(PHA) ל SAR
ريال0.4307625
1 Phala(PHA) ל PLN
0.4169781
1 Phala(PHA) ל RON
лв0.4950897
1 Phala(PHA) ל SEK
kr1.0924137
1 Phala(PHA) ל BGN
лв0.1918329
1 Phala(PHA) ל HUF
Ft38.9776884
1 Phala(PHA) ל CZK
2.4065265
1 Phala(PHA) ל KWD
د.ك0.03503535
1 Phala(PHA) ל ILS
0.3871119
1 Phala(PHA) ל AOA
Kz104.7120459
1 Phala(PHA) ל BHD
.د.ب0.04330599
1 Phala(PHA) ל BMD
$0.11487
1 Phala(PHA) ל DKK
kr0.7317219
1 Phala(PHA) ל HNL
L3.0072966
1 Phala(PHA) ל MUR
5.2426668
1 Phala(PHA) ל NAD
$2.0136711
1 Phala(PHA) ל NOK
kr1.1567409
1 Phala(PHA) ל NZD
$0.195279
1 Phala(PHA) ל PAB
B/.0.11487
1 Phala(PHA) ל PGK
K0.4847514
1 Phala(PHA) ל QAR
ر.ق0.4169781
1 Phala(PHA) ל RSD
дин.11.4915948

Phala מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Phala, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPhala הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Phala

כמה שווה Phala (PHA) היום?
החי PHAהמחיר ב USD הוא 0.11487 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHA ל USD?
המחיר הנוכחי של PHA ל USD הוא $ 0.11487. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Phala?
שווי השוק של PHA הוא $ 92.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHA?
ההיצע במחזור של PHA הוא 807.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHA?
‏‏PHA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.40939628 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHA?
PHA ‏‏רשם מחירATL של 0.07072015218418083 USD.
מהו נפח המסחר של PHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHA הוא $ 2.24M USD.
האם PHA יעלה השנה?
PHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
