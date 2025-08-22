My Neighbor Alice (ALICE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3795. במהלך 24 השעות האחרונות, ALICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3757 לבין שיא של $ 0.4196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 42.55032036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3139154720406003.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALICE השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
My Neighbor Alice (ALICE) מידע שוק
No.661
$ 37.95M
$ 37.95M$ 37.95M
$ 647.85K
$ 647.85K$ 647.85K
$ 37.95M
$ 37.95M$ 37.95M
100.00M
100.00M 100.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של My Neighbor Alice הוא $ 37.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 647.85K. ההיצע במחזור של ALICE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.95M.
My Neighbor Alice (ALICE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של My Neighbor Aliceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.013887
-3.53%
30 ימים
$ -0.0377
-9.04%
60 ימים
$ +0.0131
+3.57%
90 ימים
$ -0.0966
-20.29%
My Neighbor Alice שינוי מחיר היום
היום,ALICE רשם שינוי של $ -0.013887 (-3.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
My Neighbor Alice שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0377 (-9.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
My Neighbor Alice שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALICE ראה שינוי של $ +0.0131 (+3.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
My Neighbor Alice שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0966 (-20.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של My Neighbor Alice (ALICE)?
My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.
My Neighbor Alice זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול My Neighbor Aliceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקALICE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים My Neighbor Aliceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMy Neighbor Alice לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
My Neighbor Aliceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה My Neighbor Alice (ALICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות My Neighbor Alice (ALICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור My Neighbor Alice.
הבנת הטוקנומיקה של My Neighbor Alice (ALICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות My Neighbor Alice (ALICE)
מחפש איך לקנותMy Neighbor Alice? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש My Neighbor Aliceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.