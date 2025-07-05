AIN

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

שֵׁםAIN

דירוגNo.826

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1,76%

אספקת מחזור213 073 052,2848835

מקסימום היצע1 000 000 000

אספקה כוללת1 000 000 000

שיעור מחזור0.213%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.20567862298018846,2025-07-11

המחיר הנמוך ביותר0.022426215747106595,2025-07-05

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואInfinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

AIN/USDT
Infinity Ground
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AIN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
AIN/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AIN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
