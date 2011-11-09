עוד על LTC

LTC מידע על מחיר

LTC אתר רשמי

LTC טוקניומיקה

LTC תחזית מחיר

LTC היסטוריה

LTC מדריך קנייה

LTCממיר מטבעות לפיאט

LTC ספוט

LTC חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Litecoin סֵמֶל

Litecoin מְחִיר(LTC)

1 LTC ל USDמחיר חי:

$112.21
$112.21$112.21
-5.94%1D
USD
Litecoin (LTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:52:31 (UTC+8)

Litecoin (LTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 110.53
$ 110.53$ 110.53
24 שעות נמוך
$ 124.76
$ 124.76$ 124.76
גבוה 24 שעות

$ 110.53
$ 110.53$ 110.53

$ 124.76
$ 124.76$ 124.76

$ 412.96014112
$ 412.96014112$ 412.96014112

$ 1.1137399673461914
$ 1.1137399673461914$ 1.1137399673461914

+0.52%

-5.94%

-4.99%

-4.99%

Litecoin (LTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 112.21. במהלך 24 השעות האחרונות, LTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110.53 לבין שיא של $ 124.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 412.96014112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.1137399673461914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTC השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -5.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Litecoin (LTC) מידע שוק

No.19

$ 8.55B
$ 8.55B$ 8.55B

$ 53.23M
$ 53.23M$ 53.23M

$ 9.43B
$ 9.43B$ 9.43B

76.22M
76.22M 76.22M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

90.74%

0.22%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

LTC

שווי השוק הנוכחי של Litecoin הוא $ 8.55B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.23M. ההיצע במחזור של LTC הוא 76.22M, עם היצע כולל של 84000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.43B.

Litecoin (LTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Litecoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -7.0862-5.94%
30 ימים$ -1.32-1.17%
60 ימים$ +27.43+32.35%
90 ימים$ +15.85+16.44%
Litecoin שינוי מחיר היום

היום,LTC רשם שינוי של $ -7.0862 (-5.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Litecoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.32 (-1.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Litecoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LTC ראה שינוי של $ +27.43 (+32.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Litecoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +15.85 (+16.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Litecoin (LTC)?

בדוק את Litecoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLitecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Litecoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Litecoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLitecoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Litecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Litecoin (LTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Litecoin (LTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Litecoin.

בדוק את Litecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Litecoin (LTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Litecoin (LTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Litecoin (LTC)

מחפש איך לקנותLitecoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Litecoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LTC למטבעות מקומיים

1 Litecoin(LTC) ל VND
2,952,806.15
1 Litecoin(LTC) ל AUD
A$171.6813
1 Litecoin(LTC) ל GBP
83.0354
1 Litecoin(LTC) ל EUR
95.3785
1 Litecoin(LTC) ל USD
$112.21
1 Litecoin(LTC) ל MYR
RM471.282
1 Litecoin(LTC) ל TRY
4,599.4879
1 Litecoin(LTC) ל JPY
¥16,494.87
1 Litecoin(LTC) ל ARS
ARS$150,617.2388
1 Litecoin(LTC) ל RUB
9,055.347
1 Litecoin(LTC) ל INR
9,819.4971
1 Litecoin(LTC) ל IDR
Rp1,809,838.4563
1 Litecoin(LTC) ל KRW
155,846.2248
1 Litecoin(LTC) ל PHP
6,354.4523
1 Litecoin(LTC) ל EGP
￡E.5,444.4292
1 Litecoin(LTC) ל BRL
R$605.934
1 Litecoin(LTC) ל CAD
C$154.8498
1 Litecoin(LTC) ל BDT
13,651.4686
1 Litecoin(LTC) ל NGN
171,574.7005
1 Litecoin(LTC) ל COP
$450,642.0926
1 Litecoin(LTC) ל ZAR
R.1,971.5297
1 Litecoin(LTC) ל UAH
4,651.1045
1 Litecoin(LTC) ל VES
Bs15,709.4
1 Litecoin(LTC) ל CLP
$107,609.39
1 Litecoin(LTC) ל PKR
Rs31,813.7792
1 Litecoin(LTC) ל KZT
60,036.8384
1 Litecoin(LTC) ל THB
฿3,636.7261
1 Litecoin(LTC) ל TWD
NT$3,416.7945
1 Litecoin(LTC) ל AED
د.إ411.8107
1 Litecoin(LTC) ל CHF
Fr89.768
1 Litecoin(LTC) ל HKD
HK$876.3601
1 Litecoin(LTC) ל AMD
֏42,958.4764
1 Litecoin(LTC) ל MAD
.د.م1,009.89
1 Litecoin(LTC) ל MXN
$2,081.4955
1 Litecoin(LTC) ל SAR
ريال420.7875
1 Litecoin(LTC) ל PLN
408.4444
1 Litecoin(LTC) ל RON
лв484.7472
1 Litecoin(LTC) ל SEK
kr1,068.2392
1 Litecoin(LTC) ל BGN
лв187.3907
1 Litecoin(LTC) ל HUF
Ft38,100.9055
1 Litecoin(LTC) ל CZK
2,353.0437
1 Litecoin(LTC) ל KWD
د.ك34.22405
1 Litecoin(LTC) ל ILS
377.0256
1 Litecoin(LTC) ל AOA
Kz102,287.2697
1 Litecoin(LTC) ל BHD
.د.ب42.30317
1 Litecoin(LTC) ל BMD
$112.21
1 Litecoin(LTC) ל DKK
kr715.8998
1 Litecoin(LTC) ל HNL
L2,937.6578
1 Litecoin(LTC) ל MUR
5,121.2644
1 Litecoin(LTC) ל NAD
$1,967.0413
1 Litecoin(LTC) ל NOK
kr1,129.9547
1 Litecoin(LTC) ל NZD
$190.757
1 Litecoin(LTC) ל PAB
B/.112.21
1 Litecoin(LTC) ל PGK
K473.5262
1 Litecoin(LTC) ל QAR
ر.ق407.3223
1 Litecoin(LTC) ל RSD
дин.11,234.4652

Litecoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Litecoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLitecoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Litecoin

כמה שווה Litecoin (LTC) היום?
החי LTCהמחיר ב USD הוא 112.21 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LTC ל USD?
המחיר הנוכחי של LTC ל USD הוא $ 112.21. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Litecoin?
שווי השוק של LTC הוא $ 8.55B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LTC?
ההיצע במחזור של LTC הוא 76.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LTC?
‏‏LTC השיג מחיר שיא (ATH) של 412.96014112 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LTC?
LTC ‏‏רשם מחירATL של 1.1137399673461914 USD.
מהו נפח המסחר של LTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LTC הוא $ 53.23M USD.
האם LTC יעלה השנה?
LTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:52:31 (UTC+8)

Litecoin (LTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד