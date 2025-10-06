BNKR מחיר היום

מחיר BNKR (BNKR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002943, עם שינוי של 6.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNKR ל USD הוא $ 0.0002943 לכל BNKR.

BNKR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BNKR. ב‑24 השעות האחרונות, BNKR סחר בין $ 0.0002607 (נמוך) ל $ 0.0003253 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BNKR נע ב +7.60% בשעה האחרונה ו -31.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.80K.

BNKR (BNKR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של BNKR הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.80K. ההיצע במחזור של BNKR הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.