Q1: איך מחויב שיעור המימון? חוזים עתידיים על מניות MEXC פטורים כרגע מעמלות מימון—אין עלות החזקה.

Q2: איך מחושב ה-PNL? נוסחה: PNL = (מחיר סגירה - מחיר כניסה) × מינוף × מספר מניות × כיוון (לונג = +1, שורט = -1) דוגמאות: 1) רווח מפוזיציית לונג: רכוש מניה אחת של אפל (AAPL) ב $100 (בהנחה שחוזה מייצג מניה אחת), וסגור ב $105. רווח = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) רווח מפוזיציית שורט: מכור מניה אחת של טסלה (TSLA) ב $200, וסגור ב $195. רווח = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5

Q3: איך מתרחש חיסול? ‏MEXC מאמצת מנגנון ניהול סיכונים שתואם לחוזים עתידיים תמידיים במיינסטרים: 1) המערכת מנטרת באופן רציף את שיעור מרווח התחזוקה. 2) המרווח מחושב על לפי המחיר ההוגן. 3) אם שיעור המרווח יורד מתחת לסף החיסול שנקבע מראש, המערכת תפעיל חיסול אוטומטי כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים.

Q4: איך נקבע המחיר ההוגן לחוזים עתידיים על מניות? המחיר ההוגן מבוסס על מחיר העסקה האחרון של מניית הבסיס האמריקאית.

Q5: איזה מצב מרווח נתמך עבור חוזים עתידיים על מניות? רק מצב מרווח מבודד נתמך.

Q6: האם ניתן לסחור בחוזים עתידיים על מניות במהלך סגירת השוק? במהלך תקופות הסגירה, משתמשים יכולים לבטל פקודות שלא התמלאו ולהוסיף מרווח, אך אינם יכולים לבצע פקודות חדשות או לסגור פוזיציות קיימות. כדי להימנע מהפסדים פוטנציאליים כתוצאה מתנודות במחיר, מומלץ לסגור פוזיציות לפני סגירת השוק. שעות המסחר תואמות ללוחות הזמנים של הבורסות NYSE ו-NASDAQ, כולל חופשות.

Q7: האם חוזים עתידיים על מניות תומכים במינוף? חוזים עתידיים על מניות MEXC תומכים במינוף של עד 5x. מסחר במינוף מגדיל גם את פוטנציאל הרווח וגם את הסיכון, כולל אפשרות לחיסול פוזיציה או יתרה שלילית. מומלץ למשתמשים לנהוג בזהירות בעת בחירת שיעור המינוף.