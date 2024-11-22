COOKIE

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

שֵׁםCOOKIE

דירוגNo.413

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)7.14%

אספקת מחזור613,077,141

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת999,929,392

שיעור מחזור0.613%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7651890453845342,2025-01-10

המחיר הנמוך ביותר0.02001704075014387,2024-11-22

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואCookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
COOKIE/USDT
Cookie DAO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (COOKIE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
COOKIE/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (COOKIE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...