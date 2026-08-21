Talus מחיר היום

מחיר Talus (US) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01769, עם שינוי של 1.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ US ל ILS הוא ₪ 0.01769 לכל US.

Talus כרגע מדורג במקום #627 לפי שווי שוק של ₪ 38.92M, עם היצע במחזור של 2.20B US. ב‑24 השעות האחרונות, US סחר בין ₪ 0.01667 (נמוך) ל ₪ 0.01936 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0789388400349378518, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0080075854173485196.

ביצועים לטווח קצר, US נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו -29.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.54K.

Talus (US) מידע שוק

דירוג No.627 שווי שוק ₪ 38.92M₪ 38.92M ₪ 38.92M נפח (24 שעות) ₪ 55.54K₪ 55.54K ₪ 55.54K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 176.90M₪ 176.90M ₪ 176.90M אספקת מחזור 2.20B 2.20B 2.20B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 22.00% בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Talus הוא ₪ 38.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.54K. ההיצע במחזור של US הוא 2.20B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 176.90M.