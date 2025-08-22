עוד על AVAX

Avalanche סֵמֶל

Avalanche מְחִיר(AVAX)

$24.25
-4.93%1D
USD
Avalanche (AVAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:26 (UTC+8)

Avalanche (AVAX) מידע על מחיר (USD)

$ 24.08
24 שעות נמוך
$ 26.57
גבוה 24 שעות

-0.33%

-4.93%

+3.58%

+3.58%

Avalanche (AVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 24.24. במהלך 24 השעות האחרונות, AVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 24.08 לבין שיא של $ 26.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 146.21786401299232, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.7888219.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVAX השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -4.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avalanche (AVAX) מידע שוק

No.17

58.99%

0.27%

AVAX_XCHAIN

שווי השוק הנוכחי של Avalanche הוא $ 10.24B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.80M. ההיצע במחזור של AVAX הוא 422.28M, עם היצע כולל של 457277985.48916084. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.35B.

Avalanche (AVAX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Avalancheהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.2575-4.93%
30 ימים$ -0.03-0.13%
60 ימים$ +6.83+39.23%
90 ימים$ +0.62+2.62%
Avalanche שינוי מחיר היום

היום,AVAX רשם שינוי של $ -1.2575 (-4.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Avalanche שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03 (-0.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Avalanche שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AVAX ראה שינוי של $ +6.83 (+39.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Avalanche שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.62 (+2.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Avalanche (AVAX)?

בדוק את Avalanche עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAvalanche (AVAX)

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Avalanche זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Avalancheההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAVAX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Avalancheאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAvalanche לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Avalancheתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Avalanche (AVAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Avalanche (AVAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Avalanche.

בדוק את Avalanche תחזית המחיר עכשיו‏!

Avalanche (AVAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Avalanche (AVAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Avalanche (AVAX)

מחפש איך לקנותAvalanche? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Avalancheב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AVAX למטבעות מקומיים

Avalanche מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Avalanche, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAvalanche הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Avalanche

כמה שווה Avalanche (AVAX) היום?
החי AVAXהמחיר ב USD הוא 24.24 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVAX ל USD?
המחיר הנוכחי של AVAX ל USD הוא $ 24.24. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Avalanche?
שווי השוק של AVAX הוא $ 10.24B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVAX?
ההיצע במחזור של AVAX הוא 422.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVAX?
‏‏AVAX השיג מחיר שיא (ATH) של 146.21786401299232 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVAX?
AVAX ‏‏רשם מחירATL של 2.7888219 USD.
מהו נפח המסחר של AVAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVAX הוא $ 67.80M USD.
האם AVAX יעלה השנה?
AVAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

