Foom (FOOM) מידע על מחיר (USD)

Foom (FOOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOOM השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -4.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Foom (FOOM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Foom הוא $ 26.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOOM הוא 175.00T, עם היצע כולל של 175000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.21M.