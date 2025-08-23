עוד על TUT

Tutorial סֵמֶל

Tutorial מְחִיר(TUT)

1 TUT ל USDמחיר חי:

$0.060944
$0.060944$0.060944
+0.09%1D
USD
Tutorial (TUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:08:45 (UTC+8)

Tutorial (TUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0596
$ 0.0596$ 0.0596
24 שעות נמוך
$ 0.0689
$ 0.0689$ 0.0689
גבוה 24 שעות

$ 0.0596
$ 0.0596$ 0.0596

$ 0.0689
$ 0.0689$ 0.0689

$ 0.08092095681788791
$ 0.08092095681788791$ 0.08092095681788791

$ 0.00025507551097587
$ 0.00025507551097587$ 0.00025507551097587

+1.15%

+0.09%

+4.03%

+4.03%

Tutorial (TUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.060944. במהלך 24 השעות האחרונות, TUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0596 לבין שיא של $ 0.0689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08092095681788791, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00025507551097587.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TUT השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tutorial (TUT) מידע שוק

No.578

$ 51.07M
$ 51.07M$ 51.07M

$ 450.69K
$ 450.69K$ 450.69K

$ 60.94M
$ 60.94M$ 60.94M

837.97M
837.97M 837.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

837,974,030.7690564
837,974,030.7690564 837,974,030.7690564

83.79%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Tutorial הוא $ 51.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 450.69K. ההיצע במחזור של TUT הוא 837.97M, עם היצע כולל של 837974030.7690564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.94M.

Tutorial (TUT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tutorialהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000548+0.09%
30 ימים$ -0.013245-17.86%
60 ימים$ +0.003683+6.43%
90 ימים$ +0.031527+107.17%
Tutorial שינוי מחיר היום

היום,TUT רשם שינוי של $ +0.0000548 (+0.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tutorial שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.013245 (-17.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tutorial שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TUT ראה שינוי של $ +0.003683 (+6.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tutorial שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.031527 (+107.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tutorial (TUT)?

בדוק את Tutorial עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTutorial (TUT)

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Tutorial זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tutorialההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tutorialאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTutorial לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tutorialתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tutorial (TUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tutorial (TUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tutorial.

בדוק את Tutorial תחזית המחיר עכשיו‏!

Tutorial (TUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tutorial (TUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tutorial (TUT)

מחפש איך לקנותTutorial? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tutorialב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TUT למטבעות מקומיים

1 Tutorial(TUT) ל VND
1,603.74136
1 Tutorial(TUT) ל AUD
A$0.09324432
1 Tutorial(TUT) ל GBP
0.04509856
1 Tutorial(TUT) ל EUR
0.0518024
1 Tutorial(TUT) ל USD
$0.060944
1 Tutorial(TUT) ל MYR
RM0.2559648
1 Tutorial(TUT) ל TRY
2.49809456
1 Tutorial(TUT) ל JPY
¥8.958768
1 Tutorial(TUT) ל ARS
ARS$81.36694384
1 Tutorial(TUT) ל RUB
4.9273224
1 Tutorial(TUT) ל INR
5.33503776
1 Tutorial(TUT) ל IDR
Rp982.96760432
1 Tutorial(TUT) ל KRW
84.64390272
1 Tutorial(TUT) ל PHP
3.45125872
1 Tutorial(TUT) ל EGP
￡E.2.95639344
1 Tutorial(TUT) ל BRL
R$0.33031648
1 Tutorial(TUT) ל CAD
C$0.08410272
1 Tutorial(TUT) ל BDT
7.41444704
1 Tutorial(TUT) ל NGN
93.1864232
1 Tutorial(TUT) ל COP
$244.75476064
1 Tutorial(TUT) ל ZAR
R.1.07017664
1 Tutorial(TUT) ל UAH
2.5261288
1 Tutorial(TUT) ל VES
Bs8.53216
1 Tutorial(TUT) ל CLP
$58.50624
1 Tutorial(TUT) ל PKR
Rs17.27884288
1 Tutorial(TUT) ל KZT
32.60747776
1 Tutorial(TUT) ל THB
฿1.97580448
1 Tutorial(TUT) ל TWD
NT$1.85696368
1 Tutorial(TUT) ל AED
د.إ0.22366448
1 Tutorial(TUT) ל CHF
Fr0.0487552
1 Tutorial(TUT) ל HKD
HK$0.47597264
1 Tutorial(TUT) ל AMD
֏23.33180096
1 Tutorial(TUT) ל MAD
.د.م0.548496
1 Tutorial(TUT) ל MXN
$1.13233952
1 Tutorial(TUT) ל SAR
ريال0.22854
1 Tutorial(TUT) ל PLN
0.22183616
1 Tutorial(TUT) ל RON
лв0.26266864
1 Tutorial(TUT) ל SEK
kr0.57957744
1 Tutorial(TUT) ל BGN
лв0.10177648
1 Tutorial(TUT) ל HUF
Ft20.6935352
1 Tutorial(TUT) ל CZK
1.27799568
1 Tutorial(TUT) ל KWD
د.ك0.01858792
1 Tutorial(TUT) ל ILS
0.20538128
1 Tutorial(TUT) ל AOA
Kz55.55472208
1 Tutorial(TUT) ל BHD
.د.ب0.022975888
1 Tutorial(TUT) ל BMD
$0.060944
1 Tutorial(TUT) ל DKK
kr0.38821328
1 Tutorial(TUT) ל HNL
L1.59551392
1 Tutorial(TUT) ל MUR
2.78148416
1 Tutorial(TUT) ל NAD
$1.06834832
1 Tutorial(TUT) ל NOK
kr0.61370608
1 Tutorial(TUT) ל NZD
$0.1036048
1 Tutorial(TUT) ל PAB
B/.0.060944
1 Tutorial(TUT) ל PGK
K0.25718368
1 Tutorial(TUT) ל QAR
ر.ق0.22122672
1 Tutorial(TUT) ל RSD
дин.6.10171328

Tutorial מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tutorial, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTutorial הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tutorial

כמה שווה Tutorial (TUT) היום?
החי TUTהמחיר ב USD הוא 0.060944 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TUT ל USD?
המחיר הנוכחי של TUT ל USD הוא $ 0.060944. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tutorial?
שווי השוק של TUT הוא $ 51.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TUT?
ההיצע במחזור של TUT הוא 837.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TUT?
‏‏TUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08092095681788791 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TUT?
TUT ‏‏רשם מחירATL של 0.00025507551097587 USD.
מהו נפח המסחר של TUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TUT הוא $ 450.69K USD.
האם TUT יעלה השנה?
TUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:08:45 (UTC+8)

