AriaAI מחיר היום

מחיר AriaAI (ARIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.09086, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARIA ל USD הוא $ 0.09086 לכל ARIA.

AriaAI כרגע מדורג במקום #749 לפי שווי שוק של $ 21.28M, עם היצע במחזור של 234.22M ARIA. ב‑24 השעות האחרונות, ARIA סחר בין $ 0.08873 (נמוך) ל $ 0.09579 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.2461952287601809, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03247204859891276.

ביצועים לטווח קצר, ARIA נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו -37.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 997.54K.

AriaAI (ARIA) מידע שוק

דירוג No.749 שווי שוק $ 21.28M$ 21.28M $ 21.28M נפח (24 שעות) $ 997.54K$ 997.54K $ 997.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.86M$ 90.86M $ 90.86M אספקת מחזור 234.22M 234.22M 234.22M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 23.42% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של AriaAI הוא $ 21.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 997.54K. ההיצע במחזור של ARIA הוא 234.22M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.86M.