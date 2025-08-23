עוד על AI

Sleepless AI סֵמֶל

Sleepless AI מְחִיר(AI)

Sleepless AI (AI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:09:25 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) מידע על מחיר (USD)

Sleepless AI (AI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1202. במהלך 24 השעות האחרונות, AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1192 לבין שיא של $ 0.133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.3774513979494185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09675355458008243.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sleepless AI (AI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Sleepless AI הוא $ 45.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.89M. ההיצע במחזור של AI הוא 382.56M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.20M.

Sleepless AI (AI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sleepless AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.008088-6.30%
30 ימים$ -0.0138-10.30%
60 ימים$ +0.014+13.18%
90 ימים$ -0.0592-33.00%
Sleepless AI שינוי מחיר היום

היום,AI רשם שינוי של $ -0.008088 (-6.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sleepless AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0138 (-10.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sleepless AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AI ראה שינוי של $ +0.014 (+13.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sleepless AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0592 (-33.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sleepless AI (AI)?

בדוק את Sleepless AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSleepless AI (AI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sleepless AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sleepless AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSleepless AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sleepless AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sleepless AI (AI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sleepless AI (AI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sleepless AI.

בדוק את Sleepless AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Sleepless AI (AI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sleepless AI (AI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sleepless AI (AI)

מחפש איך לקנותSleepless AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sleepless AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AI למטבעות מקומיים

Sleepless AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sleepless AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSleepless AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sleepless AI

כמה שווה Sleepless AI (AI) היום?
החי AIהמחיר ב USD הוא 0.1202 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AI ל USD?
המחיר הנוכחי של AI ל USD הוא $ 0.1202. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sleepless AI?
שווי השוק של AI הוא $ 45.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AI?
ההיצע במחזור של AI הוא 382.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AI?
‏‏AI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.3774513979494185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AI?
AI ‏‏רשם מחירATL של 0.09675355458008243 USD.
מהו נפח המסחר של AI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AI הוא $ 2.89M USD.
האם AI יעלה השנה?
AI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:09:25 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) עדכונים חשובים מהתעשייה

