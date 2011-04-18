XRP (XRP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.9301. במהלך 24 השעות האחרונות, XRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.92 לבין שיא של $ 3.1282, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.841939926147461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002802350092679262.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRP השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XRP (XRP) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של XRP הוא $ 174.29B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 135.57M. ההיצע במחזור של XRP הוא 59.48B, עם היצע כולל של 99985819185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 293.01B.
XRP (XRP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XRPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.085299
-2.83%
30 ימים
$ -0.2698
-8.44%
60 ימים
$ +0.7592
+34.97%
90 ימים
$ +0.6104
+26.31%
XRP שינוי מחיר היום
היום,XRP רשם שינוי של $ -0.085299 (-2.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XRP שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.2698 (-8.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XRP שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XRP ראה שינוי של $ +0.7592 (+34.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XRP שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.6104 (+26.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin).
Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system.
Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.
XRPתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה XRP (XRP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XRP (XRP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XRP.
הבנת הטוקנומיקה של XRP (XRP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
