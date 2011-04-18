עוד על XRP

XRP סֵמֶל

XRP מְחִיר(XRP)

1 XRP ל USDמחיר חי:

-2.83%1D
USD
XRP (XRP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:44:21 (UTC+8)

XRP (XRP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.52%

-2.83%

-1.32%

-1.32%

XRP (XRP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.9301. במהלך 24 השעות האחרונות, XRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.92 לבין שיא של $ 3.1282, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.841939926147461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002802350092679262.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRP השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XRP (XRP) מידע שוק

No.3

59.48%

4.56%

2011-04-18 00:00:00

XRP

שווי השוק הנוכחי של XRP הוא $ 174.29B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 135.57M. ההיצע במחזור של XRP הוא 59.48B, עם היצע כולל של 99985819185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 293.01B.

XRP (XRP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XRPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.085299-2.83%
30 ימים$ -0.2698-8.44%
60 ימים$ +0.7592+34.97%
90 ימים$ +0.6104+26.31%
XRP שינוי מחיר היום

היום,XRP רשם שינוי של $ -0.085299 (-2.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XRP שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.2698 (-8.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XRP שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XRP ראה שינוי של $ +0.7592 (+34.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XRP שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.6104 (+26.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XRP (XRP)?

בדוק את XRP עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XRPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXRP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XRPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXRP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XRPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XRP (XRP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XRP (XRP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XRP.

בדוק את XRP תחזית המחיר עכשיו‏!

XRP (XRP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XRP (XRP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XRP (XRP)

מחפש איך לקנותXRP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XRPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XRP למטבעות מקומיים

XRP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XRP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXRP הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XRP

כמה שווה XRP (XRP) היום?
החי XRPהמחיר ב USD הוא 2.9301 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XRP ל USD?
המחיר הנוכחי של XRP ל USD הוא $ 2.9301. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XRP?
שווי השוק של XRP הוא $ 174.29B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XRP?
ההיצע במחזור של XRP הוא 59.48B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XRP?
‏‏XRP השיג מחיר שיא (ATH) של 3.841939926147461 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XRP?
XRP ‏‏רשם מחירATL של 0.002802350092679262 USD.
מהו נפח המסחר של XRP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XRP הוא $ 135.57M USD.
האם XRP יעלה השנה?
XRP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XRP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:44:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

