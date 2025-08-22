עוד על BIO

BIO מידע על מחיר

BIO מסמך לבן

BIO אתר רשמי

BIO טוקניומיקה

BIO תחזית מחיר

BIO היסטוריה

BIO מדריך קנייה

BIOממיר מטבעות לפיאט

BIO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BIO Protocol סֵמֶל

BIO Protocol מְחִיר(BIO)

1 BIO ל USDמחיר חי:

$0.23729
$0.23729$0.23729
-5.87%1D
USD
BIO Protocol (BIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:32:20 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.20903
$ 0.20903$ 0.20903
24 שעות נמוך
$ 0.32548
$ 0.32548$ 0.32548
גבוה 24 שעות

$ 0.20903
$ 0.20903$ 0.20903

$ 0.32548
$ 0.32548$ 0.32548

$ 0.922573910059997
$ 0.922573910059997$ 0.922573910059997

$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823

+1.06%

-5.87%

+87.56%

+87.56%

BIO Protocol (BIO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.23718. במהלך 24 השעות האחרונות, BIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.20903 לבין שיא של $ 0.32548, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.922573910059997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04074391154989823.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIO השתנה ב +1.06% במהלך השעה האחרונה, -5.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+87.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIO Protocol (BIO) מידע שוק

No.140

$ 396.51M
$ 396.51M$ 396.51M

$ 144.96M
$ 144.96M$ 144.96M

$ 787.44M
$ 787.44M$ 787.44M

1.67B
1.67B 1.67B

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

50.35%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של BIO Protocol הוא $ 396.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 144.96M. ההיצע במחזור של BIO הוא 1.67B, עם היצע כולל של 3320000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.44M.

BIO Protocol (BIO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BIO Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0147975-5.87%
30 ימים$ +0.17432+277.31%
60 ימים$ +0.1877+379.34%
90 ימים$ +0.15361+183.80%
BIO Protocol שינוי מחיר היום

היום,BIO רשם שינוי של $ -0.0147975 (-5.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BIO Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.17432 (+277.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BIO Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BIO ראה שינוי של $ +0.1877 (+379.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BIO Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.15361 (+183.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BIO Protocol (BIO)?

בדוק את BIO Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BIO Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBIO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BIO Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBIO Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BIO Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BIO Protocol (BIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BIO Protocol (BIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BIO Protocol.

בדוק את BIO Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

BIO Protocol (BIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BIO Protocol (BIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BIO Protocol (BIO)

מחפש איך לקנותBIO Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BIO Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BIO למטבעות מקומיים

1 BIO Protocol(BIO) ל VND
6,241.3917
1 BIO Protocol(BIO) ל AUD
A$0.3652572
1 BIO Protocol(BIO) ל GBP
0.1755132
1 BIO Protocol(BIO) ל EUR
0.201603
1 BIO Protocol(BIO) ל USD
$0.23718
1 BIO Protocol(BIO) ל MYR
RM0.996156
1 BIO Protocol(BIO) ל TRY
9.72438
1 BIO Protocol(BIO) ל JPY
¥34.86546
1 BIO Protocol(BIO) ל ARS
ARS$313.31478
1 BIO Protocol(BIO) ל RUB
19.1143362
1 BIO Protocol(BIO) ל INR
20.7674808
1 BIO Protocol(BIO) ל IDR
Rp3,825.4833354
1 BIO Protocol(BIO) ל KRW
328.9591728
1 BIO Protocol(BIO) ל PHP
13.4528496
1 BIO Protocol(BIO) ל EGP
￡E.11.4984864
1 BIO Protocol(BIO) ל BRL
R$1.2902592
1 BIO Protocol(BIO) ל CAD
C$0.3273084
1 BIO Protocol(BIO) ל BDT
28.5896772
1 BIO Protocol(BIO) ל NGN
362.1050778
1 BIO Protocol(BIO) ל COP
$948.72
1 BIO Protocol(BIO) ל ZAR
R.4.1553936
1 BIO Protocol(BIO) ל UAH
9.7148928
1 BIO Protocol(BIO) ל VES
Bs33.2052
1 BIO Protocol(BIO) ל CLP
$227.45562
1 BIO Protocol(BIO) ל PKR
Rs66.6973878
1 BIO Protocol(BIO) ל KZT
126.3600168
1 BIO Protocol(BIO) ל THB
฿7.6941192
1 BIO Protocol(BIO) ל TWD
NT$7.2245028
1 BIO Protocol(BIO) ל AED
د.إ0.8704506
1 BIO Protocol(BIO) ל CHF
Fr0.189744
1 BIO Protocol(BIO) ל HKD
HK$1.8523758
1 BIO Protocol(BIO) ל AMD
֏89.8058352
1 BIO Protocol(BIO) ל MAD
.د.م2.1275046
1 BIO Protocol(BIO) ל MXN
$4.4210352
1 BIO Protocol(BIO) ל SAR
ريال0.889425
1 BIO Protocol(BIO) ל PLN
0.8633352
1 BIO Protocol(BIO) ל RON
лв1.0222458
1 BIO Protocol(BIO) ל SEK
kr2.2579536
1 BIO Protocol(BIO) ל BGN
лв0.3960906
1 BIO Protocol(BIO) ל HUF
Ft80.534469
1 BIO Protocol(BIO) ל CZK
4.9760364
1 BIO Protocol(BIO) ל KWD
د.ك0.0723399
1 BIO Protocol(BIO) ל ILS
0.7992966
1 BIO Protocol(BIO) ל AOA
Kz216.2061726
1 BIO Protocol(BIO) ל BHD
.د.ب0.08941686
1 BIO Protocol(BIO) ל BMD
$0.23718
1 BIO Protocol(BIO) ל DKK
kr1.5108366
1 BIO Protocol(BIO) ל HNL
L6.1500774
1 BIO Protocol(BIO) ל MUR
10.8248952
1 BIO Protocol(BIO) ל NAD
$4.1459064
1 BIO Protocol(BIO) ל NOK
kr2.395518
1 BIO Protocol(BIO) ל NZD
$0.403206
1 BIO Protocol(BIO) ל PAB
B/.0.23718
1 BIO Protocol(BIO) ל PGK
K0.9914124
1 BIO Protocol(BIO) ל QAR
ر.ق0.8562198
1 BIO Protocol(BIO) ל RSD
дин.23.753577

BIO Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BIO Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBIO Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BIO Protocol

כמה שווה BIO Protocol (BIO) היום?
החי BIOהמחיר ב USD הוא 0.23718 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIO ל USD?
המחיר הנוכחי של BIO ל USD הוא $ 0.23718. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BIO Protocol?
שווי השוק של BIO הוא $ 396.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIO?
ההיצע במחזור של BIO הוא 1.67B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIO?
‏‏BIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.922573910059997 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIO?
BIO ‏‏רשם מחירATL של 0.04074391154989823 USD.
מהו נפח המסחר של BIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIO הוא $ 144.96M USD.
האם BIO יעלה השנה?
BIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:32:20 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BIO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.23718 USD

מסחרBIO

USDTBIO
$0.23729
$0.23729$0.23729
-5.85%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד