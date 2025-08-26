Cortex (CX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02315716 $ 0.02315716 $ 0.02315716 24 שעות נמוך $ 0.02639325 $ 0.02639325 $ 0.02639325 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02315716$ 0.02315716 $ 0.02315716 גבוה 24 שעות $ 0.02639325$ 0.02639325 $ 0.02639325 שיא כל הזמנים $ 0.085724$ 0.085724 $ 0.085724 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01071927$ 0.01071927 $ 0.01071927 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.11% שינוי מחיר (1D) -9.24% שינוי מחיר (7D) -5.74% שינוי מחיר (7D) -5.74%

Cortex (CX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02314384. במהלך 24 השעות האחרונות, CX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02315716 לבין שיא של $ 0.02639325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01071927.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CX השתנה ב -2.11% במהלך השעה האחרונה, -9.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cortex (CX) מידע שוק

שווי שוק $ 28.02M$ 28.02M $ 28.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.13M$ 38.13M $ 38.13M אספקת מחזור 1.21B 1.21B 1.21B אספקה כוללת 1,646,590,000.0 1,646,590,000.0 1,646,590,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cortex הוא $ 28.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CX הוא 1.21B, עם היצע כולל של 1646590000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.13M.