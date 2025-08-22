מה זהInfinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground (AIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinity Ground (AIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Infinity Ground מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Infinity Ground, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Infinity Ground כמה שווה Infinity Ground (AIN) היום? החי AINהמחיר ב USD הוא 0.08845 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי AIN ל USD? $ 0.08845 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של AIN ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Infinity Ground? שווי השוק של AIN הוא $ 16.39M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של AIN? ההיצע במחזור של AIN הוא 185.30M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIN? ‏‏AIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.20567862298018846 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIN? AIN ‏‏רשם מחירATL של 0.022426215747106595 USD . מהו נפח המסחר של AIN? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIN הוא $ 146.93K USD . האם AIN יעלה השנה? AIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Infinity Ground (AIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

