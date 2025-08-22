Infinity Ground (AIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08845. במהלך 24 השעות האחרונות, AIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08516 לבין שיא של $ 0.09566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.20567862298018846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.022426215747106595.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIN השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +1.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Infinity Ground (AIN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Infinity Ground הוא $ 16.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 146.93K. ההיצע במחזור של AIN הוא 185.30M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.45M.
Infinity Ground (AIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Infinity Groundהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0016459
+1.89%
30 ימים
$ -0.04844
-35.39%
60 ימים
$ +0.07345
+489.66%
90 ימים
$ +0.07345
+489.66%
Infinity Ground שינוי מחיר היום
היום,AIN רשם שינוי של $ +0.0016459 (+1.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Infinity Ground שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04844 (-35.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Infinity Ground שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIN ראה שינוי של $ +0.07345 (+489.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Infinity Ground שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.07345 (+489.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Infinity Ground (AIN)?
Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.
Infinity Groundתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Infinity Ground (AIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinity Ground (AIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinity Ground.
הבנת הטוקנומיקה של Infinity Ground (AIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
