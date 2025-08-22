עוד על AIN

AIN מידע על מחיר

AIN מסמך לבן

AIN אתר רשמי

AIN טוקניומיקה

AIN תחזית מחיר

AIN היסטוריה

AIN מדריך קנייה

AINממיר מטבעות לפיאט

AIN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Infinity Ground סֵמֶל

Infinity Ground מְחִיר(AIN)

1 AIN ל USDמחיר חי:

$0.08873
$0.08873$0.08873
+1.89%1D
USD
Infinity Ground (AIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:58:20 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.08516
$ 0.08516$ 0.08516
24 שעות נמוך
$ 0.09566
$ 0.09566$ 0.09566
גבוה 24 שעות

$ 0.08516
$ 0.08516$ 0.08516

$ 0.09566
$ 0.09566$ 0.09566

$ 0.20567862298018846
$ 0.20567862298018846$ 0.20567862298018846

$ 0.022426215747106595
$ 0.022426215747106595$ 0.022426215747106595

+0.29%

+1.89%

+0.75%

+0.75%

Infinity Ground (AIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08845. במהלך 24 השעות האחרונות, AIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08516 לבין שיא של $ 0.09566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.20567862298018846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.022426215747106595.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIN השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +1.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinity Ground (AIN) מידע שוק

No.971

$ 16.39M
$ 16.39M$ 16.39M

$ 146.93K
$ 146.93K$ 146.93K

$ 88.45M
$ 88.45M$ 88.45M

185.30M
185.30M 185.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.53%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Infinity Ground הוא $ 16.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 146.93K. ההיצע במחזור של AIN הוא 185.30M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.45M.

Infinity Ground (AIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Infinity Groundהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0016459+1.89%
30 ימים$ -0.04844-35.39%
60 ימים$ +0.07345+489.66%
90 ימים$ +0.07345+489.66%
Infinity Ground שינוי מחיר היום

היום,AIN רשם שינוי של $ +0.0016459 (+1.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Infinity Ground שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04844 (-35.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Infinity Ground שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIN ראה שינוי של $ +0.07345 (+489.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Infinity Ground שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.07345 (+489.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Infinity Ground (AIN)?

בדוק את Infinity Ground עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInfinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Infinity Groundההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Infinity Groundאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInfinity Ground לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Infinity Groundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinity Ground (AIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinity Ground (AIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinity Ground.

בדוק את Infinity Ground תחזית המחיר עכשיו‏!

Infinity Ground (AIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinity Ground (AIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Infinity Ground (AIN)

מחפש איך לקנותInfinity Ground? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Infinity Groundב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIN למטבעות מקומיים

1 Infinity Ground(AIN) ל VND
2,327.56175
1 Infinity Ground(AIN) ל AUD
A$0.1353285
1 Infinity Ground(AIN) ל GBP
0.065453
1 Infinity Ground(AIN) ל EUR
0.0751825
1 Infinity Ground(AIN) ל USD
$0.08845
1 Infinity Ground(AIN) ל MYR
RM0.37149
1 Infinity Ground(AIN) ל TRY
3.6255655
1 Infinity Ground(AIN) ל JPY
¥13.00215
1 Infinity Ground(AIN) ל ARS
ARS$116.84245
1 Infinity Ground(AIN) ל RUB
7.150298
1 Infinity Ground(AIN) ל INR
7.7455665
1 Infinity Ground(AIN) ל IDR
Rp1,426.6127035
1 Infinity Ground(AIN) ל KRW
122.676612
1 Infinity Ground(AIN) ל PHP
5.0106925
1 Infinity Ground(AIN) ל EGP
￡E.4.2889405
1 Infinity Ground(AIN) ל BRL
R$0.479399
1 Infinity Ground(AIN) ל CAD
C$0.122061
1 Infinity Ground(AIN) ל BDT
10.760827
1 Infinity Ground(AIN) ל NGN
135.2444725
1 Infinity Ground(AIN) ל COP
$355.220507
1 Infinity Ground(AIN) ל ZAR
R.1.551413
1 Infinity Ground(AIN) ל UAH
3.6662525
1 Infinity Ground(AIN) ל VES
Bs12.383
1 Infinity Ground(AIN) ל CLP
$84.82355
1 Infinity Ground(AIN) ל PKR
Rs25.077344
1 Infinity Ground(AIN) ל KZT
47.324288
1 Infinity Ground(AIN) ל THB
฿2.869318
1 Infinity Ground(AIN) ל TWD
NT$2.694187
1 Infinity Ground(AIN) ל AED
د.إ0.3246115
1 Infinity Ground(AIN) ל CHF
Fr0.07076
1 Infinity Ground(AIN) ל HKD
HK$0.6907945
1 Infinity Ground(AIN) ל AMD
֏33.771979
1 Infinity Ground(AIN) ל MAD
.د.م0.79605
1 Infinity Ground(AIN) ל MXN
$1.648708
1 Infinity Ground(AIN) ל SAR
ريال0.3316875
1 Infinity Ground(AIN) ל PLN
0.321958
1 Infinity Ground(AIN) ל RON
лв0.382104
1 Infinity Ground(AIN) ל SEK
kr0.842044
1 Infinity Ground(AIN) ל BGN
лв0.1477115
1 Infinity Ground(AIN) ל HUF
Ft30.074769
1 Infinity Ground(AIN) ל CZK
1.8565655
1 Infinity Ground(AIN) ל KWD
د.ك0.02697725
1 Infinity Ground(AIN) ל ILS
0.2980765
1 Infinity Ground(AIN) ל AOA
Kz80.6283665
1 Infinity Ground(AIN) ל BHD
.د.ب0.03334565
1 Infinity Ground(AIN) ל BMD
$0.08845
1 Infinity Ground(AIN) ל DKK
kr0.564311
1 Infinity Ground(AIN) ל HNL
L2.315621
1 Infinity Ground(AIN) ל MUR
4.036858
1 Infinity Ground(AIN) ל NAD
$1.5505285
1 Infinity Ground(AIN) ל NOK
kr0.8924605
1 Infinity Ground(AIN) ל NZD
$0.150365
1 Infinity Ground(AIN) ל PAB
B/.0.08845
1 Infinity Ground(AIN) ל PGK
K0.373259
1 Infinity Ground(AIN) ל QAR
ر.ق0.3210735
1 Infinity Ground(AIN) ל RSD
дин.8.8635745

Infinity Ground מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Infinity Ground, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרInfinity Ground הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Infinity Ground

כמה שווה Infinity Ground (AIN) היום?
החי AINהמחיר ב USD הוא 0.08845 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIN ל USD?
המחיר הנוכחי של AIN ל USD הוא $ 0.08845. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinity Ground?
שווי השוק של AIN הוא $ 16.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIN?
ההיצע במחזור של AIN הוא 185.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIN?
‏‏AIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.20567862298018846 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIN?
AIN ‏‏רשם מחירATL של 0.022426215747106595 USD.
מהו נפח המסחר של AIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIN הוא $ 146.93K USD.
האם AIN יעלה השנה?
AIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:58:20 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.08845 USD

מסחרAIN

USDTAIN
$0.08873
$0.08873$0.08873
+1.87%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד