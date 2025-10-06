AdEx מחיר היום

מחיר AdEx (ADX) בזמן אמת היום הוא $ 0.1217, עם שינוי של 2.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADX ל USD הוא $ 0.1217 לכל ADX.

AdEx כרגע מדורג במקום #799 לפי שווי שוק של $ 18.00M, עם היצע במחזור של 147.90M ADX. ב‑24 השעות האחרונות, ADX סחר בין $ 0.1185 (נמוך) ל $ 0.1268 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.708280086517334, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.034879632974.

ביצועים לטווח קצר, ADX נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -15.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 50.19K.

AdEx (ADX) מידע שוק

דירוג No.799 שווי שוק $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M נפח (24 שעות) $ 50.19K$ 50.19K $ 50.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.26M$ 18.26M $ 18.26M אספקת מחזור 147.90M 147.90M 147.90M מקסימום היצע 150,000,000 150,000,000 150,000,000 אספקה כוללת 150,000,000 150,000,000 150,000,000 שיעור מחזור 98.60% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של AdEx הוא $ 18.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.19K. ההיצע במחזור של ADX הוא 147.90M, עם היצע כולל של 150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.26M.