עוד על DOT

DOT מידע על מחיר

DOT מסמך לבן

DOT אתר רשמי

DOT טוקניומיקה

DOT תחזית מחיר

DOT היסטוריה

DOT מדריך קנייה

DOTממיר מטבעות לפיאט

DOT ספוט

DOT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Polkadot סֵמֶל

Polkadot מְחִיר(DOT)

1 DOT ל USDמחיר חי:

$3.895
$3.895$3.895
-4.11%1D
USD
Polkadot (DOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:23:33 (UTC+8)

Polkadot (DOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.853
$ 3.853$ 3.853
24 שעות נמוך
$ 4.284
$ 4.284$ 4.284
גבוה 24 שעות

$ 3.853
$ 3.853$ 3.853

$ 4.284
$ 4.284$ 4.284

$ 55.00497580824179
$ 55.00497580824179$ 55.00497580824179

$ 2.6928957061
$ 2.6928957061$ 2.6928957061

-0.16%

-4.10%

-1.32%

-1.32%

Polkadot (DOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.896. במהלך 24 השעות האחרונות, DOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.853 לבין שיא של $ 4.284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 55.00497580824179, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.6928957061.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOT השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polkadot (DOT) מידע שוק

No.24

$ 6.27B
$ 6.27B$ 6.27B

$ 28.16M
$ 28.16M$ 28.16M

$ 6.27B
$ 6.27B$ 6.27B

1.61B
1.61B 1.61B

--
----

1,610,433,239.9452543
1,610,433,239.9452543 1,610,433,239.9452543

0.16%

2019-05-05 00:00:00

DOT

שווי השוק הנוכחי של Polkadot הוא $ 6.27B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.16M. ההיצע במחזור של DOT הוא 1.61B, עם היצע כולל של 1610433239.9452543. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.27B.

Polkadot (DOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Polkadotהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.16695-4.10%
30 ימים$ -0.222-5.40%
60 ימים$ +0.584+17.63%
90 ימים$ -0.687-15.00%
Polkadot שינוי מחיר היום

היום,DOT רשם שינוי של $ -0.16695 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Polkadot שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.222 (-5.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Polkadot שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOT ראה שינוי של $ +0.584 (+17.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Polkadot שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.687 (-15.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polkadot (DOT)?

בדוק את Polkadot עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPolkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polkadotההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polkadotאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolkadot לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Polkadotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polkadot (DOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polkadot (DOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polkadot.

בדוק את Polkadot תחזית המחיר עכשיו‏!

Polkadot (DOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polkadot (DOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Polkadot (DOT)

מחפש איך לקנותPolkadot? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polkadotב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DOT למטבעות מקומיים

1 Polkadot(DOT) ל VND
102,523.24
1 Polkadot(DOT) ל AUD
A$5.96088
1 Polkadot(DOT) ל GBP
2.88304
1 Polkadot(DOT) ל EUR
3.3116
1 Polkadot(DOT) ל USD
$3.896
1 Polkadot(DOT) ל MYR
RM16.3632
1 Polkadot(DOT) ל TRY
159.736
1 Polkadot(DOT) ל JPY
¥572.712
1 Polkadot(DOT) ל ARS
ARS$5,160.252
1 Polkadot(DOT) ל RUB
314.9916
1 Polkadot(DOT) ל INR
341.0948
1 Polkadot(DOT) ל IDR
Rp62,838.70088
1 Polkadot(DOT) ל KRW
5,411.07648
1 Polkadot(DOT) ל PHP
220.7084
1 Polkadot(DOT) ל EGP
￡E.188.956
1 Polkadot(DOT) ל BRL
R$21.11632
1 Polkadot(DOT) ל CAD
C$5.37648
1 Polkadot(DOT) ל BDT
473.98736
1 Polkadot(DOT) ל NGN
5,957.1788
1 Polkadot(DOT) ל COP
$15,584
1 Polkadot(DOT) ל ZAR
R.68.45272
1 Polkadot(DOT) ל UAH
161.4892
1 Polkadot(DOT) ל VES
Bs545.44
1 Polkadot(DOT) ל CLP
$3,740.16
1 Polkadot(DOT) ל PKR
Rs1,104.59392
1 Polkadot(DOT) ל KZT
2,084.51584
1 Polkadot(DOT) ל THB
฿126.38624
1 Polkadot(DOT) ל TWD
NT$118.75008
1 Polkadot(DOT) ל AED
د.إ14.29832
1 Polkadot(DOT) ל CHF
Fr3.1168
1 Polkadot(DOT) ל HKD
HK$30.42776
1 Polkadot(DOT) ל AMD
֏1,491.54464
1 Polkadot(DOT) ל MAD
.د.م35.064
1 Polkadot(DOT) ל MXN
$72.54352
1 Polkadot(DOT) ל SAR
ريال14.61
1 Polkadot(DOT) ל PLN
14.18144
1 Polkadot(DOT) ל RON
лв16.79176
1 Polkadot(DOT) ל SEK
kr37.05096
1 Polkadot(DOT) ל BGN
лв6.50632
1 Polkadot(DOT) ל HUF
Ft1,323.78288
1 Polkadot(DOT) ל CZK
81.69912
1 Polkadot(DOT) ל KWD
د.ك1.18828
1 Polkadot(DOT) ל ILS
13.12952
1 Polkadot(DOT) ל AOA
Kz3,551.47672
1 Polkadot(DOT) ל BHD
.د.ب1.468792
1 Polkadot(DOT) ל BMD
$3.896
1 Polkadot(DOT) ל DKK
kr24.81752
1 Polkadot(DOT) ל HNL
L101.99728
1 Polkadot(DOT) ל MUR
177.81344
1 Polkadot(DOT) ל NAD
$68.29688
1 Polkadot(DOT) ל NOK
kr39.31064
1 Polkadot(DOT) ל NZD
$6.6232
1 Polkadot(DOT) ל PAB
B/.3.896
1 Polkadot(DOT) ל PGK
K16.44112
1 Polkadot(DOT) ל QAR
ر.ق14.14248
1 Polkadot(DOT) ל RSD
дин.389.91168

Polkadot מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Polkadot, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPolkadot הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Polkadot

כמה שווה Polkadot (DOT) היום?
החי DOTהמחיר ב USD הוא 3.896 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOT ל USD?
המחיר הנוכחי של DOT ל USD הוא $ 3.896. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polkadot?
שווי השוק של DOT הוא $ 6.27B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOT?
ההיצע במחזור של DOT הוא 1.61B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOT?
‏‏DOT השיג מחיר שיא (ATH) של 55.00497580824179 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOT?
DOT ‏‏רשם מחירATL של 2.6928957061 USD.
מהו נפח המסחר של DOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOT הוא $ 28.16M USD.
האם DOT יעלה השנה?
DOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:23:33 (UTC+8)

Polkadot (DOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד