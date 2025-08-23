עוד על AGI

Delysium סֵמֶל

Delysium מְחִיר(AGI)

1 AGI ל USDמחיר חי:

$0.04456
$0.04456$0.04456
-3.15%1D
USD
Delysium (AGI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:08:55 (UTC+8)

Delysium (AGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04395
$ 0.04395$ 0.04395
24 שעות נמוך
$ 0.04744
$ 0.04744$ 0.04744
גבוה 24 שעות

$ 0.04395
$ 0.04395$ 0.04395

$ 0.04744
$ 0.04744$ 0.04744

$ 0.6996585296699076
$ 0.6996585296699076$ 0.6996585296699076

$ 0.012234014055111651
$ 0.012234014055111651$ 0.012234014055111651

+0.40%

-3.15%

-6.96%

-6.96%

Delysium (AGI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04456. במהלך 24 השעות האחרונות, AGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04395 לבין שיא של $ 0.04744, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6996585296699076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012234014055111651.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGI השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Delysium (AGI) מידע שוק

No.477

$ 67.30M
$ 67.30M$ 67.30M

$ 187.21K
$ 187.21K$ 187.21K

$ 133.68M
$ 133.68M$ 133.68M

1.51B
1.51B 1.51B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Delysium הוא $ 67.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 187.21K. ההיצע במחזור של AGI הוא 1.51B, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.68M.

Delysium (AGI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Delysiumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0014493-3.15%
30 ימים$ -0.01921-30.13%
60 ימים$ +0.00207+4.87%
90 ימים$ -0.02134-32.39%
Delysium שינוי מחיר היום

היום,AGI רשם שינוי של $ -0.0014493 (-3.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Delysium שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01921 (-30.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Delysium שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGI ראה שינוי של $ +0.00207 (+4.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Delysium שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02134 (-32.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Delysium (AGI)?

בדוק את Delysium עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDelysium (AGI)

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Delysium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Delysiumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAGI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Delysiumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDelysium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Delysiumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Delysium (AGI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Delysium (AGI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Delysium.

בדוק את Delysium תחזית המחיר עכשיו‏!

Delysium (AGI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Delysium (AGI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Delysium (AGI)

מחפש איך לקנותDelysium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Delysiumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Delysium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Delysium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDelysium הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Delysium

כמה שווה Delysium (AGI) היום?
החי AGIהמחיר ב USD הוא 0.04456 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGI ל USD?
המחיר הנוכחי של AGI ל USD הוא $ 0.04456. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Delysium?
שווי השוק של AGI הוא $ 67.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGI?
ההיצע במחזור של AGI הוא 1.51B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGI?
‏‏AGI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6996585296699076 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGI?
AGI ‏‏רשם מחירATL של 0.012234014055111651 USD.
מהו נפח המסחר של AGI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGI הוא $ 187.21K USD.
האם AGI יעלה השנה?
AGI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:08:55 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

