מה הם מטבעות מם?

מטבעות מם הם כמו הבידור של עולם המטבעות הקריפטוגרפיים. הם נולדו מתרבות האינטרנט, מבדיחות וממים, לעתים קרובות הם מתחילים כאסימונים שובבים וצנועים בהשראת כמעט כל דבר. לדוגמה, תמונת כלב ויראלית הפכה ל DOGE , ה-מימקוינים החם ביותר, כמו גם כמה ממים אינטרנטיים טרנדיים כמו CHILLGUY

למרות השורשים הקומיים שלהם, מטבעות הממים מפורסמים בתנודות המחיר וההתרגשות שלהם. למרות שהם עשויים שלא להציע את אותו שימוש או חזון ארוך טווח כמו מטבעות קריפטוגרפיים מבוססים כמו BTC, המשיכה שלהם טמונה בקהילה ובנסיעה הפרועה שהם מציעים. בין אם אתה כאן בשביל הממים או כדי לתפוס את הדבר הגדול הבא, מטבעות הממים הם חלק מהנה ובלתי צפוי מנוף הקריפטו.