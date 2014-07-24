עוד על ETH

Ethereum סֵמֶל

Ethereum מְחִיר(ETH)

1 ETH ל USDמחיר חי:

$4,658.48
$4,658.48$4,658.48
-2.91%1D
USD
Ethereum (ETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:25 (UTC+8)

Ethereum (ETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,519.6
$ 4,519.6$ 4,519.6
24 שעות נמוך
$ 4,956.74
$ 4,956.74$ 4,956.74
גבוה 24 שעות

$ 4,519.6
$ 4,519.6$ 4,519.6

$ 4,956.74
$ 4,956.74$ 4,956.74

$ 4,953.732913768563
$ 4,953.732913768563$ 4,953.732913768563

$ 0.4208970069885254
$ 0.4208970069885254$ 0.4208970069885254

+0.83%

-2.91%

+7.01%

+7.01%

Ethereum (ETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4,659.14. במהלך 24 השעות האחרונות, ETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,519.6 לבין שיא של $ 4,956.74, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,953.732913768563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4208970069885254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETH השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -2.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethereum (ETH) מידע שוק

No.2

$ 562.39B
$ 562.39B$ 562.39B

$ 872.26M
$ 872.26M$ 872.26M

$ 562.39B
$ 562.39B$ 562.39B

120.71M
120.71M 120.71M

--
----

120,707,098.1711658
120,707,098.1711658 120,707,098.1711658

14.53%

2014-07-24 00:00:00

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ethereum הוא $ 562.39B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 872.26M. ההיצע במחזור של ETH הוא 120.71M, עם היצע כולל של 120707098.1711658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 562.39B.

Ethereum (ETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ethereumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -139.6249-2.91%
30 ימים$ +915.52+24.45%
60 ימים$ +2,225.85+91.47%
90 ימים$ +1,990.95+74.61%
Ethereum שינוי מחיר היום

היום,ETH רשם שינוי של $ -139.6249 (-2.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ethereum שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +915.52 (+24.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ethereum שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ETH ראה שינוי של $ +2,225.85 (+91.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ethereum שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1,990.95 (+74.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ethereum (ETH)?

בדוק את Ethereum עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEthereum (ETH)

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ethereum זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ethereumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ethereumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEthereum לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ethereumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethereum (ETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethereum (ETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethereum.

בדוק את Ethereum תחזית המחיר עכשיו‏!

Ethereum (ETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethereum (ETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ethereum (ETH)

מחפש איך לקנותEthereum? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ethereumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ETH למטבעות מקומיים

Ethereum מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ethereum, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEthereum הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ethereum

כמה שווה Ethereum (ETH) היום?
החי ETHהמחיר ב USD הוא 4,659.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETH ל USD?
המחיר הנוכחי של ETH ל USD הוא $ 4,659.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethereum?
שווי השוק של ETH הוא $ 562.39B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETH?
ההיצע במחזור של ETH הוא 120.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETH?
‏‏ETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,953.732913768563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETH?
ETH ‏‏רשם מחירATL של 0.4208970069885254 USD.
מהו נפח המסחר של ETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETH הוא $ 872.26M USD.
האם ETH יעלה השנה?
ETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:25 (UTC+8)

Ethereum (ETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

