Morpheus AI מחיר היום

מחיר Morpheus AI (MOR) בזמן אמת היום הוא $ 2.13, עם שינוי של 1.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOR ל USD הוא $ 2.13 לכל MOR.

Morpheus AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,427,359, עם היצע במחזור של 8.70M MOR. ב‑24 השעות האחרונות, MOR סחר בין $ 2.02 (נמוך) ל $ 2.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 138.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.476844.

ביצועים לטווח קצר, MOR נע ב +1.31% בשעה האחרונה ו +2.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 46.94K.

Morpheus AI (MOR) מידע שוק

שווי שוק $ 18.43M$ 18.43M $ 18.43M נפח (24 שעות) $ 46.94K$ 46.94K $ 46.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.65M$ 19.65M $ 19.65M אספקת מחזור 8.70M 8.70M 8.70M אספקה כוללת 8,984,179.766233765 8,984,179.766233765 8,984,179.766233765

שווי השוק הנוכחי של Morpheus AI הוא $ 18.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.94K. ההיצע במחזור של MOR הוא 8.70M, עם היצע כולל של 8984179.766233765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.65M.