HIVE (HIVE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2082. במהלך 24 השעות האחרונות, HIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2038 לבין שיא של $ 0.216, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.418294589422955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0869425890031.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIVE השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
HIVE (HIVE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של HIVE הוא $ 101.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 513.48K. ההיצע במחזור של HIVE הוא 485.73M, עם היצע כולל של 485727228.998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.13M.
HIVE (HIVE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של HIVEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000983
-0.47%
30 ימים
$ -0.0285
-12.05%
60 ימים
$ +0.0094
+4.72%
90 ימים
$ -0.052
-19.99%
HIVE שינוי מחיר היום
היום,HIVE רשם שינוי של $ -0.000983 (-0.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
HIVE שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0285 (-12.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
HIVE שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HIVE ראה שינוי של $ +0.0094 (+4.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
HIVE שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.052 (-19.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HIVE (HIVE)?
Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
HIVEתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה HIVE (HIVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HIVE (HIVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HIVE.
הבנת הטוקנומיקה של HIVE (HIVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
