HIVE (HIVE) טבלת מחירים חיה
HIVE (HIVE) מידע על מחיר (USD)

HIVE (HIVE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2082. במהלך 24 השעות האחרונות, HIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2038 לבין שיא של $ 0.216, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.418294589422955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0869425890031.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIVE השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HIVE (HIVE) מידע שוק

$ 101.13M
$ 101.13M$ 101.13M

$ 513.48K
$ 513.48K$ 513.48K

$ 101.13M
$ 101.13M$ 101.13M

485.73M
485.73M 485.73M

--
----

485,727,228.998
485,727,228.998 485,727,228.998

שווי השוק הנוכחי של HIVE הוא $ 101.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 513.48K. ההיצע במחזור של HIVE הוא 485.73M, עם היצע כולל של 485727228.998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.13M.

HIVE (HIVE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HIVEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000983-0.47%
30 ימים$ -0.0285-12.05%
60 ימים$ +0.0094+4.72%
90 ימים$ -0.052-19.99%
HIVE שינוי מחיר היום

היום,HIVE רשם שינוי של $ -0.000983 (-0.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HIVE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0285 (-12.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HIVE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HIVE ראה שינוי של $ +0.0094 (+4.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HIVE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.052 (-19.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HIVE (HIVE)?

בדוק את HIVE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HIVEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHIVE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HIVEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHIVE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HIVEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HIVE (HIVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HIVE (HIVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HIVE.

בדוק את HIVE תחזית המחיר עכשיו‏!

HIVE (HIVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HIVE (HIVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HIVE (HIVE)

מחפש איך לקנותHIVE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HIVEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HIVE למטבעות מקומיים

HIVE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HIVE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHIVE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HIVE

כמה שווה HIVE (HIVE) היום?
החי HIVEהמחיר ב USD הוא 0.2082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HIVE ל USD?
המחיר הנוכחי של HIVE ל USD הוא $ 0.2082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HIVE?
שווי השוק של HIVE הוא $ 101.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HIVE?
ההיצע במחזור של HIVE הוא 485.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HIVE?
‏‏HIVE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.418294589422955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HIVE?
HIVE ‏‏רשם מחירATL של 0.0869425890031 USD.
מהו נפח המסחר של HIVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HIVE הוא $ 513.48K USD.
האם HIVE יעלה השנה?
HIVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HIVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
HIVE (HIVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

