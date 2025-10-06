Bitlight Labs מחיר היום

מחיר Bitlight Labs (LIGHT) בזמן אמת היום הוא $ 1.9623, עם שינוי של 7.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIGHT ל USD הוא $ 1.9623 לכל LIGHT.

Bitlight Labs כרגע מדורג במקום #326 לפי שווי שוק של $ 84.49M, עם היצע במחזור של 43.06M LIGHT. ב‑24 השעות האחרונות, LIGHT סחר בין $ 1.7209 (נמוך) ל $ 1.9753 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.619557835411834, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.5392876430024418.

ביצועים לטווח קצר, LIGHT נע ב +1.36% בשעה האחרונה ו +23.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 689.33K.

Bitlight Labs (LIGHT) מידע שוק

דירוג No.326 שווי שוק $ 84.49M$ 84.49M $ 84.49M נפח (24 שעות) $ 689.33K$ 689.33K $ 689.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 824.17M$ 824.17M $ 824.17M אספקת מחזור 43.06M 43.06M 43.06M מקסימום היצע 420,000,000 420,000,000 420,000,000 אספקה כוללת 420,000,000 420,000,000 420,000,000 שיעור מחזור 10.25% בלוקצ'יין ציבורי BSC

