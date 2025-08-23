עוד על RLC

iExec RLC סֵמֶל

iExec RLC מְחִיר(RLC)

iExec RLC (RLC) טבלת מחירים חיה
iExec RLC (RLC) מידע על מחיר (USD)

iExec RLC (RLC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9713. במהלך 24 השעות האחרונות, RLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9642 לבין שיא של $ 1.0748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.25819503, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.148837272278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLC השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -5.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iExec RLC (RLC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של iExec RLC הוא $ 70.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 730.74K. ההיצע במחזור של RLC הוא 72.38M, עם היצע כולל של 86999784.9868455. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.50M.

iExec RLC (RLC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של iExec RLCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.05236-5.11%
30 ימים$ -0.1159-10.67%
60 ימים$ +0.0737+8.21%
90 ימים$ -0.2189-18.40%
iExec RLC שינוי מחיר היום

היום,RLC רשם שינוי של $ -0.05236 (-5.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

iExec RLC שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1159 (-10.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

iExec RLC שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RLC ראה שינוי של $ +0.0737 (+8.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

iExec RLC שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2189 (-18.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של iExec RLC (RLC)?

בדוק את iExec RLC עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהiExec RLC (RLC)

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as "a decentralized marketplace for cloud resources."

iExec RLC זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול iExec RLCההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRLC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים iExec RLCאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךiExec RLC לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

iExec RLCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iExec RLC (RLC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iExec RLC (RLC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iExec RLC.

בדוק את iExec RLC תחזית המחיר עכשיו‏!

iExec RLC (RLC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iExec RLC (RLC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RLC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות iExec RLC (RLC)

מחפש איך לקנותiExec RLC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש iExec RLCב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RLC למטבעות מקומיים

iExec RLC מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של iExec RLC, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרiExec RLC הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על iExec RLC

כמה שווה iExec RLC (RLC) היום?
החי RLCהמחיר ב USD הוא 0.9713 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RLC ל USD?
המחיר הנוכחי של RLC ל USD הוא $ 0.9713. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של iExec RLC?
שווי השוק של RLC הוא $ 70.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RLC?
ההיצע במחזור של RLC הוא 72.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RLC?
‏‏RLC השיג מחיר שיא (ATH) של 16.25819503 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RLC?
RLC ‏‏רשם מחירATL של 0.148837272278 USD.
מהו נפח המסחר של RLC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RLC הוא $ 730.74K USD.
האם RLC יעלה השנה?
RLC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RLC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
iExec RLC (RLC) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

