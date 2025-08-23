עוד על TRAC

TRAC מידע על מחיר

TRAC מסמך לבן

TRAC אתר רשמי

TRAC טוקניומיקה

TRAC תחזית מחיר

TRAC היסטוריה

TRAC מדריך קנייה

TRACממיר מטבעות לפיאט

TRAC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OriginTrail סֵמֶל

OriginTrail מְחִיר(TRAC)

1 TRAC ל USDמחיר חי:

$0.4009
$0.4009$0.4009
-4.45%1D
USD
OriginTrail (TRAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:47 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4009
$ 0.4009$ 0.4009
24 שעות נמוך
$ 0.4253
$ 0.4253$ 0.4253
גבוה 24 שעות

$ 0.4009
$ 0.4009$ 0.4009

$ 0.4253
$ 0.4253$ 0.4253

$ 3.867289208327816
$ 3.867289208327816$ 3.867289208327816

$ 0.00378464362016
$ 0.00378464362016$ 0.00378464362016

0.00%

-4.45%

-6.31%

-6.31%

OriginTrail (TRAC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4009. במהלך 24 השעות האחרונות, TRAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4009 לבין שיא של $ 0.4253, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.867289208327816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00378464362016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRAC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OriginTrail (TRAC) מידע שוק

No.230

$ 200.45M
$ 200.45M$ 200.45M

$ 58.73K
$ 58.73K$ 58.73K

$ 200.45M
$ 200.45M$ 200.45M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

99.99%

ETH

שווי השוק הנוכחי של OriginTrail הוא $ 200.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.73K. ההיצע במחזור של TRAC הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.45M.

OriginTrail (TRAC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OriginTrailהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.018671-4.45%
30 ימים$ -0.113-21.99%
60 ימים$ +0.0791+24.58%
90 ימים$ +0.2209+122.72%
OriginTrail שינוי מחיר היום

היום,TRAC רשם שינוי של $ -0.018671 (-4.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OriginTrail שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.113 (-21.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OriginTrail שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRAC ראה שינוי של $ +0.0791 (+24.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OriginTrail שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.2209 (+122.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OriginTrail (TRAC)?

בדוק את OriginTrail עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OriginTrailההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRAC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OriginTrailאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOriginTrail לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OriginTrailתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OriginTrail (TRAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OriginTrail (TRAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OriginTrail.

בדוק את OriginTrail תחזית המחיר עכשיו‏!

OriginTrail (TRAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OriginTrail (TRAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OriginTrail (TRAC)

מחפש איך לקנותOriginTrail? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OriginTrailב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRAC למטבעות מקומיים

1 OriginTrail(TRAC) ל VND
10,549.6835
1 OriginTrail(TRAC) ל AUD
A$0.613377
1 OriginTrail(TRAC) ל GBP
0.296666
1 OriginTrail(TRAC) ל EUR
0.340765
1 OriginTrail(TRAC) ל USD
$0.4009
1 OriginTrail(TRAC) ל MYR
RM1.68378
1 OriginTrail(TRAC) ל TRY
16.432891
1 OriginTrail(TRAC) ל JPY
¥58.9323
1 OriginTrail(TRAC) ל ARS
ARS$535.245599
1 OriginTrail(TRAC) ל RUB
32.412765
1 OriginTrail(TRAC) ל INR
35.094786
1 OriginTrail(TRAC) ל IDR
Rp6,466.128127
1 OriginTrail(TRAC) ל KRW
556.801992
1 OriginTrail(TRAC) ל PHP
22.702967
1 OriginTrail(TRAC) ל EGP
￡E.19.447659
1 OriginTrail(TRAC) ל BRL
R$2.172878
1 OriginTrail(TRAC) ל CAD
C$0.553242
1 OriginTrail(TRAC) ל BDT
48.773494
1 OriginTrail(TRAC) ל NGN
612.996145
1 OriginTrail(TRAC) ל COP
$1,610.038454
1 OriginTrail(TRAC) ל ZAR
R.7.039804
1 OriginTrail(TRAC) ל UAH
16.617305
1 OriginTrail(TRAC) ל VES
Bs56.126
1 OriginTrail(TRAC) ל CLP
$384.864
1 OriginTrail(TRAC) ל PKR
Rs113.663168
1 OriginTrail(TRAC) ל KZT
214.497536
1 OriginTrail(TRAC) ל THB
฿12.997178
1 OriginTrail(TRAC) ל TWD
NT$12.215423
1 OriginTrail(TRAC) ל AED
د.إ1.471303
1 OriginTrail(TRAC) ל CHF
Fr0.32072
1 OriginTrail(TRAC) ל HKD
HK$3.131029
1 OriginTrail(TRAC) ל AMD
֏153.480556
1 OriginTrail(TRAC) ל MAD
.د.م3.6081
1 OriginTrail(TRAC) ל MXN
$7.448722
1 OriginTrail(TRAC) ל SAR
ريال1.503375
1 OriginTrail(TRAC) ל PLN
1.459276
1 OriginTrail(TRAC) ל RON
лв1.727879
1 OriginTrail(TRAC) ל SEK
kr3.812559
1 OriginTrail(TRAC) ל BGN
лв0.669503
1 OriginTrail(TRAC) ל HUF
Ft136.125595
1 OriginTrail(TRAC) ל CZK
8.406873
1 OriginTrail(TRAC) ל KWD
د.ك0.1222745
1 OriginTrail(TRAC) ל ILS
1.351033
1 OriginTrail(TRAC) ל AOA
Kz365.448413
1 OriginTrail(TRAC) ל BHD
.د.ب0.1511393
1 OriginTrail(TRAC) ל BMD
$0.4009
1 OriginTrail(TRAC) ל DKK
kr2.553733
1 OriginTrail(TRAC) ל HNL
L10.495562
1 OriginTrail(TRAC) ל MUR
18.297076
1 OriginTrail(TRAC) ל NAD
$7.027777
1 OriginTrail(TRAC) ל NOK
kr4.037063
1 OriginTrail(TRAC) ל NZD
$0.68153
1 OriginTrail(TRAC) ל PAB
B/.0.4009
1 OriginTrail(TRAC) ל PGK
K1.691798
1 OriginTrail(TRAC) ל QAR
ر.ق1.455267
1 OriginTrail(TRAC) ל RSD
дин.40.138108

OriginTrail מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OriginTrail, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOriginTrail הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OriginTrail

כמה שווה OriginTrail (TRAC) היום?
החי TRACהמחיר ב USD הוא 0.4009 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRAC ל USD?
המחיר הנוכחי של TRAC ל USD הוא $ 0.4009. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OriginTrail?
שווי השוק של TRAC הוא $ 200.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRAC?
ההיצע במחזור של TRAC הוא 500.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRAC?
‏‏TRAC השיג מחיר שיא (ATH) של 3.867289208327816 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRAC?
TRAC ‏‏רשם מחירATL של 0.00378464362016 USD.
מהו נפח המסחר של TRAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRAC הוא $ 58.73K USD.
האם TRAC יעלה השנה?
TRAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:47 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TRAC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TRAC
TRAC
USD
USD

1 TRAC = 0.4009 USD

מסחרTRAC

USDTTRAC
$0.4009
$0.4009$0.4009
-4.45%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד