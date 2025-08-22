עוד על AWE

AWE Network סֵמֶל

AWE Network מְחִיר(AWE)

1 AWE ל USDמחיר חי:

$0.05013
$0.05013$0.05013
-2.08%1D
USD
AWE Network (AWE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:02:24 (UTC+8)

AWE Network (AWE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04966
$ 0.04966$ 0.04966
24 שעות נמוך
$ 0.05258
$ 0.05258$ 0.05258
גבוה 24 שעות

$ 0.04966
$ 0.04966$ 0.04966

$ 0.05258
$ 0.05258$ 0.05258

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876

+0.62%

-2.08%

-0.16%

-0.16%

AWE Network (AWE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0501. במהלך 24 השעות האחרונות, AWE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04966 לבין שיא של $ 0.05258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AWEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.28495505340478217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00580325721876.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AWE השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AWE Network (AWE) מידע שוק

No.378

$ 97.32M
$ 97.32M$ 97.32M

$ 280.10K
$ 280.10K$ 280.10K

$ 97.32M
$ 97.32M$ 97.32M

1.94B
1.94B 1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067 1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283 1,942,420,283

100.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של AWE Network הוא $ 97.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 280.10K. ההיצע במחזור של AWE הוא 1.94B, עם היצע כולל של 1942420283. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.32M.

AWE Network (AWE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AWE Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0010649-2.08%
30 ימים$ -0.00762-13.21%
60 ימים$ -0.00634-11.24%
90 ימים$ -0.01564-23.80%
AWE Network שינוי מחיר היום

היום,AWE רשם שינוי של $ -0.0010649 (-2.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AWE Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00762 (-13.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AWE Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AWE ראה שינוי של $ -0.00634 (-11.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AWE Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01564 (-23.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AWE Network (AWE)?

בדוק את AWE Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAWE Network (AWE)

AWE Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AWE Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAWE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AWE Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAWE Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AWE Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AWE Network (AWE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AWE Network (AWE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AWE Network.

בדוק את AWE Network תחזית המחיר עכשיו‏!

AWE Network (AWE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AWE Network (AWE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AWE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AWE Network (AWE)

מחפש איך לקנותAWE Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AWE Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AWE למטבעות מקומיים

AWE Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AWE Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAWE Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AWE Network

כמה שווה AWE Network (AWE) היום?
החי AWEהמחיר ב USD הוא 0.0501 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AWE ל USD?
המחיר הנוכחי של AWE ל USD הוא $ 0.0501. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AWE Network?
שווי השוק של AWE הוא $ 97.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AWE?
ההיצע במחזור של AWE הוא 1.94B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AWE?
‏‏AWE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.28495505340478217 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AWE?
AWE ‏‏רשם מחירATL של 0.00580325721876 USD.
מהו נפח המסחר של AWE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AWE הוא $ 280.10K USD.
האם AWE יעלה השנה?
AWE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AWE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:02:24 (UTC+8)

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

