Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

כמה יהיה FET (FET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FET (FET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FET.

הבנת הטוקנומיקה של FET (FET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

FET למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של FET, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

מהו שווי השוק של FET? שווי השוק של FET הוא $ 1.56B USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של FET? ההיצע במחזור של FET הוא 2.38B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FET? ‏‏FET השיג מחיר שיא (ATH) של 3.474265080421965 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FET? FET ‏‏רשם מחירATL של 0.00827034467596 USD . מהו נפח המסחר של FET? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FET הוא $ 4.61M USD .

FET (FET) עדכונים חשובים מהתעשייה

