FET מְחִיר(FET)

1 FET ל USDמחיר חי:

$0.6557
$0.6557$0.6557
-2.94%1D
USD
FET (FET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:39:34 (UTC+8)

FET (FET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.6414
$ 0.6414$ 0.6414
24 שעות נמוך
$ 0.703
$ 0.703$ 0.703
גבוה 24 שעות

$ 0.6414
$ 0.6414$ 0.6414

$ 0.703
$ 0.703$ 0.703

$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965

$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596

+0.78%

-2.94%

-3.25%

-3.25%

FET (FET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6557. במהלך 24 השעות האחרונות, FET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6414 לבין שיא של $ 0.703, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.474265080421965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00827034467596.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FET השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -2.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FET (FET) מידע שוק

No.59

$ 1.56B
$ 1.56B$ 1.56B

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

$ 1.78B
$ 1.78B$ 1.78B

2.38B
2.38B 2.38B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,493,896.672
2,714,493,896.672 2,714,493,896.672

87.44%

0.04%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

שווי השוק הנוכחי של FET הוא $ 1.56B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.61M. ההיצע במחזור של FET הוא 2.38B, עם היצע כולל של 2714493896.672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78B.

FET (FET) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FETהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.019862-2.94%
30 ימים$ -0.0796-10.83%
60 ימים$ +0.0015+0.22%
90 ימים$ -0.2526-27.82%
FET שינוי מחיר היום

היום,FET רשם שינוי של $ -0.019862 (-2.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FET שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0796 (-10.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FET שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FET ראה שינוי של $ +0.0015 (+0.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FET שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2526 (-27.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FET (FET)?

בדוק את FET עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FETההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FETאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFET לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FETתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FET (FET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FET (FET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FET.

בדוק את FET תחזית המחיר עכשיו‏!

FET (FET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FET (FET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FET (FET)

מחפש איך לקנותFET? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FETב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FET למטבעות מקומיים

FET מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FET, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFET הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FET

כמה שווה FET (FET) היום?
החי FETהמחיר ב USD הוא 0.6557 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FET ל USD?
המחיר הנוכחי של FET ל USD הוא $ 0.6557. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FET?
שווי השוק של FET הוא $ 1.56B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FET?
ההיצע במחזור של FET הוא 2.38B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FET?
‏‏FET השיג מחיר שיא (ATH) של 3.474265080421965 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FET?
FET ‏‏רשם מחירATL של 0.00827034467596 USD.
מהו נפח המסחר של FET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FET הוא $ 4.61M USD.
האם FET יעלה השנה?
FET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:39:34 (UTC+8)

FET (FET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

