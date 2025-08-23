עוד על VVV

VVV מידע על מחיר

VVV אתר רשמי

VVV טוקניומיקה

VVV תחזית מחיר

VVV היסטוריה

VVV מדריך קנייה

VVVממיר מטבעות לפיאט

VVV ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VVV סֵמֶל

VVV מְחִיר(VVV)

1 VVV ל USDמחיר חי:

$3.005
$3.005$3.005
-2.65%1D
USD
VVV (VVV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:01 (UTC+8)

VVV (VVV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.945
$ 2.945$ 2.945
24 שעות נמוך
$ 3.264
$ 3.264$ 3.264
גבוה 24 שעות

$ 2.945
$ 2.945$ 2.945

$ 3.264
$ 3.264$ 3.264

$ 22.454771734480946
$ 22.454771734480946$ 22.454771734480946

$ 0.5132534272823827
$ 0.5132534272823827$ 0.5132534272823827

+1.00%

-2.65%

-25.59%

-25.59%

VVV (VVV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.008. במהלך 24 השעות האחרונות, VVV נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.945 לבין שיא של $ 3.264, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VVVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.454771734480946, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5132534272823827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VVV השתנה ב +1.00% במהלך השעה האחרונה, -2.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VVV (VVV) מידע שוק

No.352

$ 106.01M
$ 106.01M$ 106.01M

$ 68.10K
$ 68.10K$ 68.10K

$ 224.38M
$ 224.38M$ 224.38M

35.24M
35.24M 35.24M

74,595,533.24281152
74,595,533.24281152 74,595,533.24281152

BASE

שווי השוק הנוכחי של VVV הוא $ 106.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.10K. ההיצע במחזור של VVV הוא 35.24M, עם היצע כולל של 74595533.24281152. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.38M.

VVV (VVV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VVVהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0818-2.65%
30 ימים$ +0.148+5.17%
60 ימים$ +0.344+12.91%
90 ימים$ -0.583-16.24%
VVV שינוי מחיר היום

היום,VVV רשם שינוי של $ -0.0818 (-2.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VVV שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.148 (+5.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VVV שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VVV ראה שינוי של $ +0.344 (+12.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VVV שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.583 (-16.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VVV (VVV)?

בדוק את VVV עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VVVההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVVV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VVVאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVVV לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VVVתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VVV (VVV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VVV (VVV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VVV.

בדוק את VVV תחזית המחיר עכשיו‏!

VVV (VVV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VVV (VVV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VVV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VVV (VVV)

מחפש איך לקנותVVV? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VVVב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VVV למטבעות מקומיים

1 VVV(VVV) ל VND
79,155.52
1 VVV(VVV) ל AUD
A$4.60224
1 VVV(VVV) ל GBP
2.22592
1 VVV(VVV) ל EUR
2.5568
1 VVV(VVV) ל USD
$3.008
1 VVV(VVV) ל MYR
RM12.6336
1 VVV(VVV) ל TRY
123.29792
1 VVV(VVV) ל JPY
¥442.176
1 VVV(VVV) ל ARS
ARS$4,016.01088
1 VVV(VVV) ל RUB
243.1968
1 VVV(VVV) ל INR
263.32032
1 VVV(VVV) ל IDR
Rp48,516.12224
1 VVV(VVV) ל KRW
4,177.75104
1 VVV(VVV) ל PHP
170.34304
1 VVV(VVV) ל EGP
￡E.145.91808
1 VVV(VVV) ל BRL
R$16.30336
1 VVV(VVV) ל CAD
C$4.15104
1 VVV(VVV) ל BDT
365.95328
1 VVV(VVV) ל NGN
4,599.3824
1 VVV(VVV) ל COP
$12,080.30848
1 VVV(VVV) ל ZAR
R.52.82048
1 VVV(VVV) ל UAH
124.6816
1 VVV(VVV) ל VES
Bs421.12
1 VVV(VVV) ל CLP
$2,887.68
1 VVV(VVV) ל PKR
Rs852.82816
1 VVV(VVV) ל KZT
1,609.40032
1 VVV(VVV) ל THB
฿97.51936
1 VVV(VVV) ל TWD
NT$91.65376
1 VVV(VVV) ל AED
د.إ11.03936
1 VVV(VVV) ל CHF
Fr2.4064
1 VVV(VVV) ל HKD
HK$23.49248
1 VVV(VVV) ל AMD
֏1,151.58272
1 VVV(VVV) ל MAD
.د.م27.072
1 VVV(VVV) ל MXN
$55.88864
1 VVV(VVV) ל SAR
ريال11.28
1 VVV(VVV) ל PLN
10.94912
1 VVV(VVV) ל RON
лв12.96448
1 VVV(VVV) ל SEK
kr28.60608
1 VVV(VVV) ל BGN
лв5.02336
1 VVV(VVV) ל HUF
Ft1,021.3664
1 VVV(VVV) ל CZK
63.07776
1 VVV(VVV) ל KWD
د.ك0.91744
1 VVV(VVV) ל ILS
10.13696
1 VVV(VVV) ל AOA
Kz2,742.00256
1 VVV(VVV) ל BHD
.د.ب1.134016
1 VVV(VVV) ל BMD
$3.008
1 VVV(VVV) ל DKK
kr19.16096
1 VVV(VVV) ל HNL
L78.74944
1 VVV(VVV) ל MUR
137.28512
1 VVV(VVV) ל NAD
$52.73024
1 VVV(VVV) ל NOK
kr30.29056
1 VVV(VVV) ל NZD
$5.1136
1 VVV(VVV) ל PAB
B/.3.008
1 VVV(VVV) ל PGK
K12.69376
1 VVV(VVV) ל QAR
ر.ق10.91904
1 VVV(VVV) ל RSD
дин.301.16096

VVV מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VVV, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרVVV הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VVV

כמה שווה VVV (VVV) היום?
החי VVVהמחיר ב USD הוא 3.008 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VVV ל USD?
המחיר הנוכחי של VVV ל USD הוא $ 3.008. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VVV?
שווי השוק של VVV הוא $ 106.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VVV?
ההיצע במחזור של VVV הוא 35.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VVV?
‏‏VVV השיג מחיר שיא (ATH) של 22.454771734480946 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VVV?
VVV ‏‏רשם מחירATL של 0.5132534272823827 USD.
מהו נפח המסחר של VVV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VVV הוא $ 68.10K USD.
האם VVV יעלה השנה?
VVV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VVV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:01 (UTC+8)

VVV (VVV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VVV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 3.008 USD

מסחרVVV

USDTVVV
$3.005
$3.005$3.005
-2.71%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד