Railgun מחיר היום

מחיר Railgun (RAIL) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.9518, עם שינוי של 3.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAIL ל ILS הוא ₪ 1.9518 לכל RAIL.

Railgun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RAIL. ב‑24 השעות האחרונות, RAIL סחר בין ₪ 1.7314 (נמוך) ל ₪ 2.1617 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RAIL נע ב +5.54% בשעה האחרונה ו +41.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.19K.

Railgun (RAIL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 58.19K₪ 58.19K ₪ 58.19K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Railgun הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.19K. ההיצע במחזור של RAIL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.