Cardano סֵמֶל

Cardano מְחִיר(ADA)

1 ADA ל USDמחיר חי:

$0.8649
$0.8649$0.8649
-3.77%1D
USD
Cardano (ADA) טבלת מחירים חיה
Cardano (ADA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.8552
$ 0.8552$ 0.8552
24 שעות נמוך
$ 0.9643
$ 0.9643$ 0.9643
גבוה 24 שעות

$ 0.8552
$ 0.8552$ 0.8552

$ 0.9643
$ 0.9643$ 0.9643

$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625

$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545$ 0.017354099079966545

+0.82%

-3.76%

-3.62%

-3.62%

Cardano (ADA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.8649. במהלך 24 השעות האחרונות, ADA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8552 לבין שיא של $ 0.9643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.09918625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017354099079966545.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADA השתנה ב +0.82% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cardano (ADA) מידע שוק

No.10

$ 30.90B
$ 30.90B$ 30.90B

$ 77.87M
$ 77.87M$ 77.87M

$ 38.92B
$ 38.92B$ 38.92B

35.72B
35.72B 35.72B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,994,674,679.3984
44,994,674,679.3984 44,994,674,679.3984

79.38%

0.82%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

ADA

שווי השוק הנוכחי של Cardano הוא $ 30.90B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.87M. ההיצע במחזור של ADA הוא 35.72B, עם היצע כולל של 44994674679.3984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.92B.

Cardano (ADA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cardanoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.033884-3.76%
30 ימים$ +0.0413+5.01%
60 ימים$ +0.3016+53.54%
90 ימים$ +0.0954+12.39%
Cardano שינוי מחיר היום

היום,ADA רשם שינוי של $ -0.033884 (-3.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cardano שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0413 (+5.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cardano שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ADA ראה שינוי של $ +0.3016 (+53.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cardano שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0954 (+12.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cardano (ADA)?

בדוק את Cardano עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cardanoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקADA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cardanoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCardano לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cardanoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cardano (ADA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cardano (ADA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cardano.

בדוק את Cardano תחזית המחיר עכשיו‏!

Cardano (ADA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cardano (ADA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ADA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cardano (ADA)

מחפש איך לקנותCardano? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cardanoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Cardano מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cardano, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCardano הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cardano

כמה שווה Cardano (ADA) היום?
החי ADAהמחיר ב USD הוא 0.8649 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ADA ל USD?
המחיר הנוכחי של ADA ל USD הוא $ 0.8649. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cardano?
שווי השוק של ADA הוא $ 30.90B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ADA?
ההיצע במחזור של ADA הוא 35.72B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ADA?
‏‏ADA השיג מחיר שיא (ATH) של 3.09918625 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ADA?
ADA ‏‏רשם מחירATL של 0.017354099079966545 USD.
מהו נפח המסחר של ADA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ADA הוא $ 77.87M USD.
האם ADA יעלה השנה?
ADA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ADA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
