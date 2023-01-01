כל עוד אתם משתמש רשום של MEXC ויש לכם נכסי בטחונות בחשבון הספוט, אתם יכולים להמשיך בהלוואה.
המערכת מחשבת ריבית על בסיס יומי וגובה אותה לפי משך ההלוואה בפועל, כאשר פחות מיום אחד מחושב כיום. פֶּתֶק: הריבית מחושבת על סמך שיעור הריבית המוצג בעת קבלת ההלוואה. נוסחה: ריבית = סכום שהושאל × ריבית יומית.
החזר חלקי אינו נתמך. לנכסים המאפשרים החזר מוקדם, יש לעיין בכללים הספציפיים לקבלת פרטים.
יחס הלוואות לערך (LTV) הוא היחס בין ערך הנכסים הבולטים לערך הביטחונות. נוסחת החישוב הספציפית היא כדלקמן:
LTV = יתרה ראשית וריבית / סכום הביטחונות
יתרה ראשית וריבית = (יתרה ראשית + ריבית מצטברת + ריבית פיגורים מצטברת)