עוד על SMART

SMART מידע על מחיר

SMART מסמך לבן

SMART אתר רשמי

SMART טוקניומיקה

SMART תחזית מחיר

SMART היסטוריה

SMART מדריך קנייה

SMARTממיר מטבעות לפיאט

SMART ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Smart Blockchain סֵמֶל

Smart Blockchain מְחִיר(SMART)

1 SMART ל USDמחיר חי:

$0.006786
$0.006786$0.006786
-6.25%1D
USD
Smart Blockchain (SMART) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:00:43 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006171
$ 0.006171$ 0.006171
24 שעות נמוך
$ 0.007398
$ 0.007398$ 0.007398
גבוה 24 שעות

$ 0.006171
$ 0.006171$ 0.006171

$ 0.007398
$ 0.007398$ 0.007398

$ 0.0117409485813595
$ 0.0117409485813595$ 0.0117409485813595

$ 0.000631073698012632
$ 0.000631073698012632$ 0.000631073698012632

+1.23%

-6.25%

-5.78%

-5.78%

Smart Blockchain (SMART) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006783. במהלך 24 השעות האחרונות, SMART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006171 לבין שיא של $ 0.007398, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0117409485813595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000631073698012632.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMART השתנה ב +1.23% במהלך השעה האחרונה, -6.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smart Blockchain (SMART) מידע שוק

No.3742

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 216.19K
$ 216.19K$ 216.19K

$ 61.05B
$ 61.05B$ 61.05B

0.00
0.00 0.00

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

0.00%

SMART

שווי השוק הנוכחי של Smart Blockchain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.19K. ההיצע במחזור של SMART הוא 0.00, עם היצע כולל של 9000010200000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.05B.

Smart Blockchain (SMART) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Smart Blockchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004524-6.25%
30 ימים$ +0.002518+59.03%
60 ימים$ +0.000223+3.39%
90 ימים$ +0.005991+756.43%
Smart Blockchain שינוי מחיר היום

היום,SMART רשם שינוי של $ -0.0004524 (-6.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Smart Blockchain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002518 (+59.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Smart Blockchain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SMART ראה שינוי של $ +0.000223 (+3.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Smart Blockchain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.005991 (+756.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Smart Blockchain (SMART)?

בדוק את Smart Blockchain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSmart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Smart Blockchainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSMART את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Smart Blockchainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSmart Blockchain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Smart Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smart Blockchain (SMART) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smart Blockchain (SMART) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smart Blockchain.

בדוק את Smart Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Smart Blockchain (SMART) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smart Blockchain (SMART) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMART הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Smart Blockchain (SMART)

מחפש איך לקנותSmart Blockchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Smart Blockchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SMART למטבעות מקומיים

1 Smart Blockchain(SMART) ל VND
178.494645
1 Smart Blockchain(SMART) ל AUD
A$0.01037799
1 Smart Blockchain(SMART) ל GBP
0.00501942
1 Smart Blockchain(SMART) ל EUR
0.00576555
1 Smart Blockchain(SMART) ל USD
$0.006783
1 Smart Blockchain(SMART) ל MYR
RM0.0284886
1 Smart Blockchain(SMART) ל TRY
0.27803517
1 Smart Blockchain(SMART) ל JPY
¥0.997101
1 Smart Blockchain(SMART) ל ARS
ARS$9.01989774
1 Smart Blockchain(SMART) ל RUB
0.54833772
1 Smart Blockchain(SMART) ל INR
0.59371599
1 Smart Blockchain(SMART) ל IDR
Rp109.40321049
1 Smart Blockchain(SMART) ל KRW
9.42077304
1 Smart Blockchain(SMART) ל PHP
0.38418912
1 Smart Blockchain(SMART) ל EGP
￡E.0.32904333
1 Smart Blockchain(SMART) ל BRL
R$0.03676386
1 Smart Blockchain(SMART) ל CAD
C$0.00936054
1 Smart Blockchain(SMART) ל BDT
0.82521978
1 Smart Blockchain(SMART) ל NGN
10.37154615
1 Smart Blockchain(SMART) ל COP
$27.132
1 Smart Blockchain(SMART) ל ZAR
R.0.11904165
1 Smart Blockchain(SMART) ל UAH
0.28115535
1 Smart Blockchain(SMART) ל VES
Bs0.94962
1 Smart Blockchain(SMART) ל CLP
$6.51168
1 Smart Blockchain(SMART) ל PKR
Rs1.92311616
1 Smart Blockchain(SMART) ל KZT
3.62917632
1 Smart Blockchain(SMART) ל THB
฿0.21990486
1 Smart Blockchain(SMART) ל TWD
NT$0.20674584
1 Smart Blockchain(SMART) ל AED
د.إ0.02489361
1 Smart Blockchain(SMART) ל CHF
Fr0.0054264
1 Smart Blockchain(SMART) ל HKD
HK$0.05297523
1 Smart Blockchain(SMART) ל AMD
֏2.59680372
1 Smart Blockchain(SMART) ל MAD
.د.م0.061047
1 Smart Blockchain(SMART) ל MXN
$0.12602814
1 Smart Blockchain(SMART) ל SAR
ريال0.02543625
1 Smart Blockchain(SMART) ל PLN
0.02462229
1 Smart Blockchain(SMART) ל RON
лв0.02923473
1 Smart Blockchain(SMART) ל SEK
kr0.06450633
1 Smart Blockchain(SMART) ל BGN
лв0.01132761
1 Smart Blockchain(SMART) ל HUF
Ft2.30160756
1 Smart Blockchain(SMART) ל CZK
0.14210385
1 Smart Blockchain(SMART) ל KWD
د.ك0.002068815
1 Smart Blockchain(SMART) ל ILS
0.02285871
1 Smart Blockchain(SMART) ל AOA
Kz6.18317931
1 Smart Blockchain(SMART) ל BHD
.د.ب0.002557191
1 Smart Blockchain(SMART) ל BMD
$0.006783
1 Smart Blockchain(SMART) ל DKK
kr0.04320771
1 Smart Blockchain(SMART) ל HNL
L0.17757894
1 Smart Blockchain(SMART) ל MUR
0.30957612
1 Smart Blockchain(SMART) ל NAD
$0.11890599
1 Smart Blockchain(SMART) ל NOK
kr0.06830481
1 Smart Blockchain(SMART) ל NZD
$0.0115311
1 Smart Blockchain(SMART) ל PAB
B/.0.006783
1 Smart Blockchain(SMART) ל PGK
K0.02862426
1 Smart Blockchain(SMART) ל QAR
ر.ق0.02462229
1 Smart Blockchain(SMART) ל RSD
дин.0.67857132

Smart Blockchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Smart Blockchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSmart Blockchain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Smart Blockchain

כמה שווה Smart Blockchain (SMART) היום?
החי SMARTהמחיר ב USD הוא 0.006783 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMART ל USD?
המחיר הנוכחי של SMART ל USD הוא $ 0.006783. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smart Blockchain?
שווי השוק של SMART הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMART?
ההיצע במחזור של SMART הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMART?
‏‏SMART השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0117409485813595 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMART?
SMART ‏‏רשם מחירATL של 0.000631073698012632 USD.
מהו נפח המסחר של SMART?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMART הוא $ 216.19K USD.
האם SMART יעלה השנה?
SMART ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMART תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:00:43 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SMART-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SMART
SMART
USD
USD

1 SMART = 0.006783 USD

מסחרSMART

USDTSMART
$0.006786
$0.006786$0.006786
-6.25%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד