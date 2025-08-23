Smart Blockchain (SMART) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006783. במהלך 24 השעות האחרונות, SMART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006171 לבין שיא של $ 0.007398, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0117409485813595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000631073698012632.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMART השתנה ב +1.23% במהלך השעה האחרונה, -6.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Smart Blockchain (SMART) מידע שוק
No.3742
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 216.19K
$ 216.19K$ 216.19K
$ 61.05B
$ 61.05B$ 61.05B
0.00
0.00 0.00
9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000
9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000
0.00%
SMART
שווי השוק הנוכחי של Smart Blockchain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.19K. ההיצע במחזור של SMART הוא 0.00, עם היצע כולל של 9000010200000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.05B.
Smart Blockchain (SMART) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Smart Blockchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0004524
-6.25%
30 ימים
$ +0.002518
+59.03%
60 ימים
$ +0.000223
+3.39%
90 ימים
$ +0.005991
+756.43%
Smart Blockchain שינוי מחיר היום
היום,SMART רשם שינוי של $ -0.0004524 (-6.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Smart Blockchain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002518 (+59.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Smart Blockchain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SMART ראה שינוי של $ +0.000223 (+3.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Smart Blockchain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.005991 (+756.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Smart Blockchain (SMART)?
Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.
Smart Blockchainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Smart Blockchain (SMART) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smart Blockchain (SMART) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smart Blockchain.
הבנת הטוקנומיקה של Smart Blockchain (SMART) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMART הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.