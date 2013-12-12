DOGE (DOGE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.22036. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.21911 לבין שיא של $ 0.2449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7375666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000085474399384111.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGE השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -4.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DOGE (DOGE) מידע שוק
DOGE
שווי השוק הנוכחי של DOGE הוא $ 33.20B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 98.66M. ההיצע במחזור של DOGE הוא 150.66B, עם היצע כולל של 150658086383.7052. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.20B.
DOGE (DOGE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DOGEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0108692
-4.70%
30 ימים
$ -0.01877
-7.85%
60 ימים
$ +0.05877
+36.36%
90 ימים
$ -0.0083
-3.63%
DOGE שינוי מחיר היום
היום,DOGE רשם שינוי של $ -0.0108692 (-4.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DOGE שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01877 (-7.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DOGE שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOGE ראה שינוי של $ +0.05877 (+36.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DOGE שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0083 (-3.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DOGE (DOGE)?
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
DOGEתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה DOGE (DOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DOGE (DOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DOGE.
הבנת הטוקנומיקה של DOGE (DOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
