Solana סֵמֶל

Solana מְחִיר(SOL)

Solana (SOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:29:51 (UTC+8)

Solana (SOL) מידע על מחיר (USD)

Solana (SOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 195.95. במהלך 24 השעות האחרונות, SOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 195.35 לבין שיא של $ 213.53, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 294.33494870928604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.505193636791.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOL השתנה ב -1.39% במהלך השעה האחרונה, -4.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana (SOL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Solanaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -9.6653-4.70%
30 ימים$ +7.73+4.10%
60 ימים$ +52.31+36.41%
90 ימים$ +19.16+10.83%
Solana שינוי מחיר היום

היום,SOL רשם שינוי של $ -9.6653 (-4.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solana שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +7.73 (+4.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solana שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOL ראה שינוי של $ +52.31 (+36.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solana שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +19.16 (+10.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solana (SOL)?

בדוק את Solana עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSolana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solanaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solanaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolana לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana (SOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana (SOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana.

בדוק את Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

Solana (SOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana (SOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solana (SOL)

מחפש איך לקנותSolana? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solanaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Solana מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Solana, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSolana הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solana

כמה שווה Solana (SOL) היום?
החי SOLהמחיר ב USD הוא 195.95 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOL ל USD?
המחיר הנוכחי של SOL ל USD הוא $ 195.95. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana?
שווי השוק של SOL הוא $ 105.90B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOL?
ההיצע במחזור של SOL הוא 540.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOL?
‏‏SOL השיג מחיר שיא (ATH) של 294.33494870928604 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOL?
SOL ‏‏רשם מחירATL של 0.505193636791 USD.
מהו נפח המסחר של SOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOL הוא $ 340.24M USD.
האם SOL יעלה השנה?
SOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:29:51 (UTC+8)

Solana (SOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

