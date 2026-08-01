AITECH Cloud Network מחיר היום

מחיר AITECH Cloud Network (ACN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.004818, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACN ל ILS הוא ₪ 0.004818 לכל ACN.

AITECH Cloud Network כרגע מדורג במקום #891 לפי שווי שוק של ₪ 8.60M, עם היצע במחזור של 1.78B ACN. ב‑24 השעות האחרונות, ACN סחר בין ₪ 0.004645 (נמוך) ל ₪ 0.004847 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.4879294981381840945, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0150336030533315016.

ביצועים לטווח קצר, ACN נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -2.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 248.48K.

AITECH Cloud Network (ACN) מידע שוק

דירוג No.891 שווי שוק ₪ 8.60M₪ 8.60M ₪ 8.60M נפח (24 שעות) ₪ 248.48K₪ 248.48K ₪ 248.48K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 9.64M₪ 9.64M ₪ 9.64M אספקת מחזור 1.78B 1.78B 1.78B מקסימום היצע 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 אספקה כוללת 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 שיעור מחזור 89.20% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של AITECH Cloud Network הוא ₪ 8.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 248.48K. ההיצע במחזור של ACN הוא 1.78B, עם היצע כולל של 1986052500. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 9.64M.