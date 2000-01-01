|מפרסם
השלימו עסקאות P2P בשלושה שלבים ורכשו קריפטו ללא עמלות!
1. בחרו את המודעה שלכם
בחרו את המודעה עם המחיר ושיטת התשלום הרצויים. הזינו את כמות הקנייה וסכום העסקה כדי להשלים את ההזמנה.
2. שלמו למוכר
שלחו כסף למוכר באמצעות שיטות התשלום המומלצות. השלימו את העסקה במטבע פיאט ולחצו [העברה הושלמה, הודיעו למוכר] ב-MEXC P2P. MEXC לא תגבה עמלות כלשהן.
3. קבלו את הקריפטו שלגם
המוכר ישחרר קריפטו לאחר קבלת התשלום. עברו לחשבון הפיאט כדי לצפות בקריפטו שקיבלתם.
