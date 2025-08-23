Virtuals Protocol (VIRTUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1907. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRTUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1741 לבין שיא של $ 1.307, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRTUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.0709119422827476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007604929689950013.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRTUAL השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) מידע שוק
No.97
$ 780.54M
$ 780.54M$ 780.54M
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
655.53M
655.53M 655.53M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
65.55%
0.02%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Virtuals Protocol הוא $ 780.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27M. ההיצע במחזור של VIRTUAL הוא 655.53M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19B.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Virtuals Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.027283
-2.23%
30 ימים
$ -0.3888
-24.62%
60 ימים
$ -0.2207
-15.64%
90 ימים
$ -1.2812
-51.84%
Virtuals Protocol שינוי מחיר היום
היום,VIRTUAL רשם שינוי של $ -0.027283 (-2.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Virtuals Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.3888 (-24.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Virtuals Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VIRTUAL ראה שינוי של $ -0.2207 (-15.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Virtuals Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.2812 (-51.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Virtuals Protocol (VIRTUAL)?
Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).
Virtuals Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Virtuals Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVIRTUAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Virtuals Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVirtuals Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Virtuals Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Virtuals Protocol (VIRTUAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Virtuals Protocol (VIRTUAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Virtuals Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Virtuals Protocol (VIRTUAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIRTUAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Virtuals Protocol (VIRTUAL)
מחפש איך לקנותVirtuals Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Virtuals Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.