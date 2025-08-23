עוד על VIRTUAL

ללמוד

Virtuals Protocol

Virtuals Protocol מְחִיר(VIRTUAL)

1 VIRTUAL ל USDמחיר חי:

$1.1907
$1.1907$1.1907
-2.24%1D
USD
Virtuals Protocol (VIRTUAL) טבלת מחירים חיה
Virtuals Protocol (VIRTUAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.1741
$ 1.1741$ 1.1741
24 שעות נמוך
$ 1.307
$ 1.307$ 1.307
גבוה 24 שעות

$ 1.1741
$ 1.1741$ 1.1741

$ 1.307
$ 1.307$ 1.307

$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476$ 5.0709119422827476

$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013$ 0.007604929689950013

+0.21%

-2.23%

-3.09%

-3.09%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1907. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRTUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1741 לבין שיא של $ 1.307, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRTUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.0709119422827476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007604929689950013.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRTUAL השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) מידע שוק

No.97

$ 780.54M
$ 780.54M$ 780.54M

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

655.53M
655.53M 655.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

65.55%

0.02%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Virtuals Protocol הוא $ 780.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27M. ההיצע במחזור של VIRTUAL הוא 655.53M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19B.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Virtuals Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.027283-2.23%
30 ימים$ -0.3888-24.62%
60 ימים$ -0.2207-15.64%
90 ימים$ -1.2812-51.84%
Virtuals Protocol שינוי מחיר היום

היום,VIRTUAL רשם שינוי של $ -0.027283 (-2.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Virtuals Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.3888 (-24.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Virtuals Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VIRTUAL ראה שינוי של $ -0.2207 (-15.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Virtuals Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.2812 (-51.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

בדוק את Virtuals Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVirtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Virtuals Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVIRTUAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Virtuals Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVirtuals Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Virtuals Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Virtuals Protocol (VIRTUAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Virtuals Protocol (VIRTUAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Virtuals Protocol.

בדוק את Virtuals Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Virtuals Protocol (VIRTUAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIRTUAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Virtuals Protocol (VIRTUAL)

מחפש איך לקנותVirtuals Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Virtuals Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Virtuals Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Virtuals Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVirtuals Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Virtuals Protocol

כמה שווה Virtuals Protocol (VIRTUAL) היום?
החי VIRTUALהמחיר ב USD הוא 1.1907 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIRTUAL ל USD?
המחיר הנוכחי של VIRTUAL ל USD הוא $ 1.1907. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Virtuals Protocol?
שווי השוק של VIRTUAL הוא $ 780.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIRTUAL?
ההיצע במחזור של VIRTUAL הוא 655.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIRTUAL?
‏‏VIRTUAL השיג מחיר שיא (ATH) של 5.0709119422827476 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIRTUAL?
VIRTUAL ‏‏רשם מחירATL של 0.007604929689950013 USD.
מהו נפח המסחר של VIRTUAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIRTUAL הוא $ 1.27M USD.
האם VIRTUAL יעלה השנה?
VIRTUAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIRTUAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
