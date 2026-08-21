HeyElsa מחיר היום

מחיר HeyElsa (ELSA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04499, עם שינוי של 0.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELSA ל ILS הוא ₪ 0.04499 לכל ELSA.

HeyElsa כרגע מדורג במקום #894 לפי שווי שוק של ₪ 11.50M, עם היצע במחזור של 255.65M ELSA. ב‑24 השעות האחרונות, ELSA סחר בין ₪ 0.0438 (נמוך) ל ₪ 0.0453 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.245267316750188485, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1243727285658008749.

ביצועים לטווח קצר, ELSA נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -12.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 68.45K.

HeyElsa (ELSA) מידע שוק

דירוג No.894 שווי שוק ₪ 11.50M₪ 11.50M ₪ 11.50M נפח (24 שעות) ₪ 68.45K₪ 68.45K ₪ 68.45K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 44.99M₪ 44.99M ₪ 44.99M אספקת מחזור 255.65M 255.65M 255.65M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.56% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של HeyElsa הוא ₪ 11.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 68.45K. ההיצע במחזור של ELSA הוא 255.65M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 44.99M.