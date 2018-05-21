עוד על IOTX

IoTeX Network סֵמֶל

IoTeX Network מְחִיר(IOTX)

1 IOTX ל USDמחיר חי:

$0.0278
$0.0278$0.0278
-1.73%1D
USD
IoTeX Network (IOTX) טבלת מחירים חיה
IoTeX Network (IOTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
24 שעות נמוך
$ 0.02917
$ 0.02917$ 0.02917
גבוה 24 שעות

$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737

$ 0.02917
$ 0.02917$ 0.02917

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593$ 0.2610923318933593

$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461

+0.46%

-1.73%

-0.26%

-0.26%

IoTeX Network (IOTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02779. במהלך 24 השעות האחרונות, IOTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02737 לבין שיא של $ 0.02917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IOTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2610923318933593, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00123909173461.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOTX השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IoTeX Network (IOTX) מידע שוק

No.179

$ 262.38M
$ 262.38M$ 262.38M

$ 426.23K
$ 426.23K$ 426.23K

$ 277.90M
$ 277.90M$ 277.90M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

IOTX

שווי השוק הנוכחי של IoTeX Network הוא $ 262.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 426.23K. ההיצע במחזור של IOTX הוא 9.44B, עם היצע כולל של 9441368983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.90M.

IoTeX Network (IOTX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של IoTeX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004894-1.73%
30 ימים$ +0.00427+18.15%
60 ימים$ +0.00637+29.73%
90 ימים$ +0.00687+32.83%
IoTeX Network שינוי מחיר היום

היום,IOTX רשם שינוי של $ -0.0004894 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

IoTeX Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00427 (+18.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

IoTeX Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IOTX ראה שינוי של $ +0.00637 (+29.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

IoTeX Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00687 (+32.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IoTeX Network (IOTX)?

בדוק את IoTeX Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IoTeX Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIOTX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IoTeX Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIoTeX Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IoTeX Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IoTeX Network (IOTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IoTeX Network (IOTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IoTeX Network.

בדוק את IoTeX Network תחזית המחיר עכשיו‏!

IoTeX Network (IOTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IoTeX Network (IOTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IOTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IoTeX Network (IOTX)

מחפש איך לקנותIoTeX Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IoTeX Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IOTX למטבעות מקומיים

IoTeX Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של IoTeX Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIoTeX Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IoTeX Network

כמה שווה IoTeX Network (IOTX) היום?
החי IOTXהמחיר ב USD הוא 0.02779 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IOTX ל USD?
המחיר הנוכחי של IOTX ל USD הוא $ 0.02779. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IoTeX Network?
שווי השוק של IOTX הוא $ 262.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IOTX?
ההיצע במחזור של IOTX הוא 9.44B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IOTX?
‏‏IOTX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2610923318933593 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IOTX?
IOTX ‏‏רשם מחירATL של 0.00123909173461 USD.
מהו נפח המסחר של IOTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IOTX הוא $ 426.23K USD.
האם IOTX יעלה השנה?
IOTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IOTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

