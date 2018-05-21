IoTeX Network (IOTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02779. במהלך 24 השעות האחרונות, IOTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02737 לבין שיא של $ 0.02917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IOTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2610923318933593, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00123909173461.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOTX השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
IoTeX Network (IOTX) מידע שוק
No.179
$ 262.38M
$ 262.38M$ 262.38M
$ 426.23K
$ 426.23K$ 426.23K
$ 277.90M
$ 277.90M$ 277.90M
9.44B
9.44B 9.44B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983
94.41%
2018-05-21 00:00:00
$ 0.007
$ 0.007$ 0.007
IOTX
שווי השוק הנוכחי של IoTeX Network הוא $ 262.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 426.23K. ההיצע במחזור של IOTX הוא 9.44B, עם היצע כולל של 9441368983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.90M.
IoTeX Network (IOTX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של IoTeX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0004894
-1.73%
30 ימים
$ +0.00427
+18.15%
60 ימים
$ +0.00637
+29.73%
90 ימים
$ +0.00687
+32.83%
IoTeX Network שינוי מחיר היום
היום,IOTX רשם שינוי של $ -0.0004894 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
IoTeX Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00427 (+18.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
IoTeX Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IOTX ראה שינוי של $ +0.00637 (+29.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
IoTeX Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00687 (+32.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IoTeX Network (IOTX)?
IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
IoTeX Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IoTeX Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIOTX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IoTeX Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIoTeX Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
IoTeX Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה IoTeX Network (IOTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IoTeX Network (IOTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IoTeX Network.
הבנת הטוקנומיקה של IoTeX Network (IOTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IOTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות IoTeX Network (IOTX)
מחפש איך לקנותIoTeX Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IoTeX Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.