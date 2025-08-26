GHO (GHO) מידע על מחיר (USD)

GHO (GHO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999099. במהלך 24 השעות האחרונות, GHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998886 לבין שיא של $ 0.999322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.917065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHO השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של GHO הוא $ 349.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHO הוא 349.43M, עם היצע כולל של 349431155.217302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.12M.